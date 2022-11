« Apprenez à Mbappé à être moins arrogant. » L’effondrement de la star française a entraîné une violente altercation

L’élimination surprise de la France lors des huitièmes de finale de l’Euro de football lundi a provoqué une rupture entre la famille du représentant perdant.

Cela est venu après que le plus grand favori, Kylian Mbappé, n’ait pas réussi à convertir le dernier penalty de la fusillade.

Il devait donner, mais il ne l’a pas fait, alors le Suisse a célébré de manière sensationnelle au stade de Bucarest. Dans le même temps, ils n’ont pas converti de penalty à 1:0, puis ils ont perdu 1:3. A cette époque, presque personne ne pensait que le champion du monde en titre pourrait perdre son confortable avantage.

Mais les outsiders suisses ont égalisé dans les dix dernières minutes du temps réglementaire puis ont mené le match aux tirs au but. Le joueur le plus cher du terrain, Mbappé, a été le seul raté de celui-ci, qui n’a pas marqué un seul but dans le tournoi et n’a pas confirmé l’apparition du célèbre club de Paris Saint-Pétersbourg. Louis. Germaine.

L’accident inattendu a non seulement choqué la France, mais a provoqué une rupture dans les tribunes entre certaines familles de joueurs. Selon la chaîne française RMC Sport, Véronique Rabiot, mère du milieu de terrain Adrien Rabiot, a tout commencé.

D’abord, il se souvient comment Paul Pogba s’est trompé dans l’égalisation de la Suisse lorsqu’il a perdu le ballon au milieu du terrain. Avec cela, il a éclipsé son superbe but à distance pour le porter à 3:1.

Rabiotová s’appuie également sur Mbappé. Il a dit à son père d’apprendre à son fils comment être moins arrogant. Ce qui, selon le témoignage d’un autre membre représentatif de la famille, a conduit à une violente altercation.

Après tout, des émotions similaires peuvent être vues dans le match lui-même. Lorsque Pogba a perdu le ballon à la fin et que le Suisse a égalisé, Rabiot a fait un geste de colère avec sa main. Un échange verbal a eu lieu. L’entraîneur français Didier Deschamps a dû calmer le duo qui se chamaillait.

« Nous devons rester calmes car il y a du temps supplémentaire devant nous », a expliqué l’entraîneur aux cheveux gris.

Même cette intervention, cependant, ne change rien au fait que Mbappé et al. ils rentrent tôt. Selon certains critiques, la France n’a pas joué en équipe.

« Je suis très déçu de notre approche sur le terrain. Je pense que c’était une mauvaise sélection pour l’équipe nationale, je n’ai pas vu de cohésion », a déclaré la légende du football français Patrick Vieira. « Nous n’avons pas joué en équipe, donc nous ne méritions pas d’aller en quart de finale. »

Véronique Rabiot, mère de l’international français Adrien Rabiot :