Apple en passe de devenir la première entreprise de trois milliards au monde

Les propriétaires d’iPhone approchent ce lundi d’une capitalisation boursière de trois milliards de dollars (ou billions, en anglais). Actuellement, Apple a une valeur boursière de 2,93 milliards de dollars américains, lorsque les actions de la société ont chuté de 0,58 % à 178,41 dollars américains.

Après tout, pour atteindre la barre des trois milliards, les obligations d’Apple devraient monter à 182,67 dollars, en tenant compte des prix actuels.

Mais Apple se rapproche de ce niveau. Jeudi dernier, il n’était plus qu’à sept dollars de trois milliards de dollars. Autrement dit, si elle atteint cette valeur marchande, Apple pourrait même se rapprocher d’une valeur qui correspondrait à la cinquième économie du monde, juste après l’Allemagne, selon Reuters. Apple a atteint des jalons de capitalisation boursière au cours des dernières années. En août 2018, il a franchi la barre du milliard de dollars. Deux ans plus tard, en août 2020, il a atteint deux milliards de dollars. S’il atteint la barre des trois milliards, ce sera le milliard le plus rapide à atteindre la technologie nord-américaine.

Les actions Apple ont gagné plus de 35 % cette année. L’entreprise a bénéficié non seulement des ventes de l’iPhone – le produit qui contribue le plus aux revenus de l’entreprise – mais aussi de la croissance du secteur des services, où l’entreprise possède les services de streaming Apple TV+ ou Apple Music.

Même s’il reste dans le championnat des deux trillions, Apple n’est pas le seul. Cette année, Microsoft a rejoint le club, qui a actuellement une valeur marchande de 2,56 milliards de dollars. Les deux sociétés sont les plus précieuses parmi les grandes entreprises technologiques.

Alphabet, le propriétaire de Google, a également franchi la barre des deux milliards en novembre de cette année. Actuellement, plusieurs trous sont en dessous de ce seuil, avec une valeur marchande de 1,94 milliard.