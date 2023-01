Appartement sportif, très efficace. La Toyota Prius sera découpée en morceaux pour une faible consommation de carburant

Les marques européennes font la course pour voir qui quittera le moteur à combustion en premier, Toyota cherchant patiemment d’autres remplaçants. Il est sorti avec des disques hybrides il y a un quart de siècle et il continue de l’améliorer. Le modèle Prius reste un laboratoire. La nouvelle génération arrivera en Europe avec un câble à prise uniquement, ajoutant un aérodynamisme serré et un châssis sportif et agile. Une combinaison économique et individualiste.

Toyota écrit l’histoire de la propulsion hybride depuis les années 90. À cette époque, l’écologie a commencé à influencer de manière significative les politiques de la communauté internationale et la consommation de carburant a été discutée non seulement en raison des réserves de pétrole limitées, mais également en raison des émissions de gaz à effet de serre.

A cette époque, les constructeurs automobiles européens optaient pour le diesel, qui produisait au plus près de la chaîne d’approvisionnement locale. Toyota a choisi une combinaison d’essence et d’électricité. Entre autres, parce que son groupe d’activités comprend des fabricants de batteries et de semi-conducteurs alimentés.

Depuis l’introduction de la première Prius en 1997, la cinquième génération de propulsion hybride a été calculée aujourd’hui et, depuis 2010, elle est également équipée d’une version plug-in. Le nouveau modèle sera importé en Europe uniquement en tant qu’hybride rechargeable. Elle devrait apparaître chez les concessionnaires au printemps, Toyota nous a invité à Athènes pour un petit tour avec un prototype. C’est pourquoi vous pouvez toujours voir les restes de la feuille de masquage sur la photo.

Au-dessus d’eux se trouve un ascenseur incroyablement émotionnel et sportif, reflétant la devise actuelle de la direction : plus de voitures ennuyeuses. Il surprend par sa proue fortement inclinée et sa silhouette basse, presque idéale d’un point de vue aérodynamique exprimée par un coefficient de traînée Cx de 0,26. La Prius a suivi le même chemin pendant vingt ans, mais dans la nouvelle génération, cela va loin.

Nous l’avons confirmé dès la première minute. Non seulement la nouvelle Prius est haute, qui ne mesure que 142 centimètres, mais le toit est déjà arrondi au-dessus des montants latéraux. Où l’on baisse la tête en entrant, bas comme dans une voiture de sport. C’est la même chose avec le tableau de bord et la position derrière le volant, mais quand on s’étire, c’est un vrai plaisir d’y vivre.

Le grand pare-brise offre une bonne vue au conducteur et les piliers s’étendent loin vers l’avant pour que vous puissiez voir beaucoup en dessous. Nous avons également apprécié la circulation urbaine sur la piste d’essai, et en matière de clarté, la Prius n’a aucun inconvénient.

Sur le chemin sinueux le long de la mer, il a fait preuve d’un athlétisme insondable. Un volant relativement petit avec des engrenages de direction rapides et un calibrage rapide de l’accélérateur encourage un style vif, la musique soulignée par un châssis resserré bas et sportif.

Étant donné que son objectif principal est une économie qui nécessite un style fluide, une telle attitude semble inhabituelle, mais aucun Tchèque ne peut contester les goûts japonais. Cependant, comment la Prius repassera nos mauvaises routes, nous devons nous surprendre.

Après tout, tous les compromis décrits visent la consommation d’énergie la plus faible possible, et cela fonctionne définitivement. Avec un total de batterie standard de 13,6 kilowattheures, la Prius parcourra près de soixante-dix kilomètres sans essence, ce qui se traduira par des émissions de CO2 tabulées de 19 g/km. Cela promet une très faible demande même dans le trafic réel avec une plus grande proportion de trajets à essence.

Toyota vise clairement les lois des États où même les 50 grammes habituels ne suffisent plus pour les subventions et les allégements fiscaux. La Prius, par exemple, passera la limite française de 20 g/km. Malheureusement, les changements dans la politique verte ont conduit les gouvernements européens à abandonner complètement le soutien aux lecteurs hybrides rechargeables. Seul le temps dira si la nouveauté aura du succès, car elle est logiquement plus chère.

Toyota Prius PHEV de 5ème génération Moteur : 4 cylindres essence + électrique de 1987 cm3

Puissance : 112 kW à 6000 tr/min + 163 kW

Couple : 190 Nm à 4400 tr/min + 208

Batterie : Li-Ion, 13,6 kWh

Vitesse de pointe : 177 km/h

Accélération 0-100 km/h : 6,8 s

Autonomie électrique : 69 km*

Consommation mixte : 0,8 l/100 km*

Volume du coffre à bagages : 284 l

*) Valeur initiale

Les prix seront annoncés au printemps, et Toyota n’a pas caché le fait que la Prius demeure un laboratoire technologique ou une exposition. Les personnes qui apprécient l’individualité et la technologie moderne devraient l’acheter. Ceux qui recherchent plus d’espace et de praticité le trouveront dans d’autres modèles Toyota, également offerts en version hybride sans fil.

Après tout, le fait que depuis le lancement des Corolla, Yaris et RAV4 hybrides, la Prius s’oriente vers une efficacité sans cesse croissante souligne l’occasion unique de mettre à l’épreuve la génération précédente. Tous ont une cabine plus spacieuse, le fondateur de 1997 satisfait de la suspension la plus confortable et du châssis insonorisé.

Non pas que les concepteurs de Toyota aient oublié leur métier. Ils essaient simplement de maintenir le moteur à combustion interne pratique dans un réseau de réglementations de plus en plus strictes, que certaines marques européennes ont déjà abandonnées.