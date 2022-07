Aperçu des prix de l’essence et du diesel : une carte montre où vous pouvez économiser le plus en Europe

L’essence et le diesel seront moins chers en Croatie, qui a traditionnellement prévalu parmi les Tchèques en tant que destination de vacances d’été. En mars, le gouvernement local a réduit la taxe sur la consommation de carburant de 0,4 kuna (1,3 couronne) par litre d’essence et de 0,2 kuna par litre (plus d’une demi-couronne) pour le diesel.

« La différence de prix est importante en raison des différentes politiques fiscales et des efforts du gouvernement pour atténuer l’impact des prix élevés », a commenté l’analyste de Patria Finance Tomáš Vlk pour Aktuálně.cz.

Parmi les pays voisins, les Tchèques font le plein moins cher partout sauf en Allemagne, qui a cependant également ajusté plus tôt la taxe à la consommation. En République tchèque, cette taxe n’a été abaissée que depuis ce mercredi, de 1,50 couronne le litre. En Pologne, les prix des carburants sont affectés par la baisse de la TVA, qui est déjà tombée à huit contre 23 % en début d’année.

En revanche, la Slovaquie n’a pas encore pris de mesures contre les prix élevés du carburant. Le gouvernement n’a pas approuvé une réduction de la TVA ou des droits d’accise en échange de taxes sur le pétrole russe, qui est traité dans le pays par la raffinerie de Slovnaft.

Les conducteurs paient généralement un supplément pour l’essence et le diesel, en particulier dans les pays occidentaux et nordiques. En Italie, où de nombreux Tchèques partent en vacances en voiture, seul le diesel est moins cher, l’essence est plus chère de plus de vingt halers. Il y a trois ans, cependant, les conducteurs tchèques payaient ici quelques couronnes de plus pour l’essence et le diesel, mais les prix intérieurs sont maintenant presque comparables à ceux de l’Italie.

En outre, les analystes de Vlk s’attendent à ce que les prix du carburant en République tchèque augmentent à nouveau à l’avenir, décrivant la réduction comme un soulagement temporaire. « Le pétrole est encore massivement inconnu. Maintenant au repos, mais s’accrochant par ailleurs à une tendance haussière, principalement en raison de la situation entourant les sanctions contre la Russie. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole doit également encore réagir à des augmentations de production suffisantes pour atténuer les prix. » a ajouté Vlk.