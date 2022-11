Annie Ernaux, une Française, a remporté le prix Nobel de littérature cette année

Stockholm – Le prix Nobel de littérature de cette année revient à l’écrivaine française Annie Ernaux. L’Académie suédoise l’a annoncé aujourd’hui à Stockholm. Selon des universitaires, l’auteur de 82 ans a reçu un prix pour sa précision et son courage dans l’examen de la mémoire humaine dans ses textes littéraires. C’est le thème central de l’une de ses œuvres les plus célèbres, les mémoires Roky (2008), qui a également été publié en tchèque cette année. Ernaux a déclaré qu’il considérait le prix comme un engagement à continuer à lutter contre l’injustice.

En lui justification L’académie a déclaré qu’Ernaux avait reçu le prix « pour son courage et sa perspicacité clinique avec lesquels il a découvert les racines, l’aliénation et les limites collectives de la mémoire personnelle ». Selon lui, les auteurs « examinent de manière cohérente et sous des angles différents des vies marquées par des inégalités de genre, de langue et de classe ».

Le président du comité Nobel de littérature, Anders Olsson, a fait l’éloge d’Ernaux comme l’auteur d’un texte sans compromis écrit dans un langage très simple. Il a également rappelé que l’écrivain ne se considère pas comme un écrivain de fiction et se décrit comme un « auto-ethnologue ».

Lors d’une conférence de presse à Paris, Ernaux a déclaré que le prix Nobel représentait son engagement à poursuivre la lutte contre l’injustice à l’égard des femmes et des opprimés. Elle a ajouté qu’elle se battrait « jusqu’à son dernier souffle » pour le droit à l’avortement. « Il me semble que nous, les femmes, ne sommes pas égales en droits et en pouvoir », a-t-elle déclaré. Il soutient également les protestations actuelles en Iran contre, entre autres, les réglementations obligeant les femmes à se couvrir la tête en public. En France, la lauréate d’un prix prestigieux a récemment soutenu le droit des femmes à décider librement de porter ou non le couvre-chef musulman, le hijab. « C’est un autre contexte, (en France) personne n’oblige personne, c’est un choix », a-t-il ajouté.

Ernaux est surtout connu pour ses livres autobiographiques, il a publié un total de deux douzaines de livres. Il est devenu célèbre dans le monde entier pour ses mémoires Roky, pour lesquelles il a reçu plusieurs prix littéraires ; en 2019, dans sa traduction anglaise, il figurait également parmi les finalistes du Prix international du livre. Son roman L’Événement (2000) a servi de modèle au film du même nom, pour lequel la réalisatrice Audrey Diwanová a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise l’an dernier.

« Annie Ernaux écrit depuis 50 ans un roman de la mémoire collective et intime de notre pays », a déclaré le président français Emmanuel Macron. Selon elle, les oeuvres d’Ernaux sont la voix de « la liberté des femmes et des oubliés ».

Dan Simons, fondateur de Seven Stories Press, qui publie les romans d’Ernaux aux États-Unis, a félicité l’académie suédoise pour son « choix audacieux ». Selon elle, le prix est décerné à une écrivaine qui « écrit sans vergogne sur sa vie sexuelle, les droits des femmes et ses expériences et sentiments en tant que femme ».

Ernaux est né en 1940 dans la ville de Lillebonne en Normandie, après des études universitaires il a travaillé comme enseignant. Il publie son premier roman en 1974 et fait sa percée définitive dans le monde de la littérature dix ans plus tard, lorsqu’il remporte le prix Renaudot pour la nouvelle Mító décrivant sa relation avec son père.

Parmi les 119 lauréats du prix Nobel à ce jour, Ernaux n’est que la dix-septième femme et le premier écrivain français à recevoir le prix. Son nom figure parmi les favoris pour remporter le prestigieux prix depuis plusieurs années, cette année, selon les bookmakers, il fait partie des cinq candidats les plus probables. De cette façon, l’édition de cette année diffère de nombreuses éditions précédentes, où des prix ont été décernés à des auteurs moins connus.

La dernière fois que le prix Nobel de littérature a été décerné à la France, c’était en 2014, lorsque l’écrivain Patrick Modiano l’a reçu. L’Académie suédoise a souvent été critiquée pour s’être trop concentrée sur la littérature en Europe et en Amérique du Nord lors de la sélection des lauréats. « Nous essayons d’élargir le concept de littérature, mais en fin de compte, c’est une question de qualité », déclare Olsson. L’année dernière, le prix a été remporté par l’écrivain anglophone tanzanien Abdulrazak Gurnah, et en 2016 par le parolier et musicien Bob Dylan.

Le prix littéraire le plus prestigieux, associé au prix de dix millions de couronnes suédoises (22,6 millions de couronnes), est décerné par l’Académie suédoise sur la base de nominations d’experts du monde entier. Cette année, 233 noms ont été nominés, a indiqué la DPA.