Année record avec 14 000 rapports de dégâts de grêle – TOP ONLINE

La Compagnie suisse d’assurance contre la grêle a signalé plus de 14 000 sinistres l’année dernière. L’année dernière a été une année record, a annoncé lundi Schweizer Hagel. 85% des dégâts en Suisse ont été causés par une grêle extrême en juin et juillet. Malgré le nombre élevé de sinistres, tous ont été réglés et payés fin novembre.

Le volume de primes en Suisse est resté stable à CHF 48,8 millions. Et la valeur de couverture de CHF 2,1 milliards est également inchangée. 10,5 millions de francs suisses ont été distribués à leurs membres sous forme de remboursements de primes.

Avec la France et l’Italie, le volume des primes a atteint 130,2 millions de francs et la somme assurée s’est élevée à 3,9 milliards de francs. La coopérative assure 30 000 cultures en Suisse et 20 000 exploitations en France et en Italie.

La réassurance a apporté une contribution nette de CHF 42,1 millions. Pour cette année aussi, « le réchauffement climatique mesuré est un défi majeur pour l’agriculture », a-t-il déclaré.