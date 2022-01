Anne Hidalgo relance sa campagne présidentielle dans un climat pessimiste pour la gauche française | International

Avec l’intention de voter presque hors de propos un mois et demi après le lancement de sa campagne, la socialiste Anne Hidalgo a besoin d’un coup de pouce pour reprendre son pouls dans la longue course à la présidence française. La tribune est le congrès inaugural de ce samedi du Parti socialiste (PS) à Lille, une manifestation organisée pour manifester l’unité de la formation – mais pas une figure comme l’ancien président François Hollande – autour du maire de Paris, d’origine espagnole. En même temps, la nomination lui a permis de présenter un programme qui cherche à convaincre les électeurs de gauche désabusés par la division des partis qu’il est le candidat qui peut ramener la social-démocratie au pouvoir, comme cela a été réalisé en Espagne, au Portugal. ou, même en Allemagne, par la main d’Olaf Scholz.

« Il nous reste six mois pour le second tour, pour redonner espoir à notre pays, pour proposer une nouvelle voie à la France, pour lui offrir un nouveau pouvoir de nomination qui refuse de renoncer à son identité, d’exclure les plus faibles et les nationalistes. démissionner, et c’est entre les mains d’une femme qui accordera une nouvelle attention aux femmes dans notre pays », a déclaré Hidalgo devant 1 700 participants au congrès. « Je suis là, je me bats pour lui et je me battrai pour vous jusqu’à la victoire », a-t-il déclaré après l’intervention de quelques-uns des poids lourds du socialisme français actuel et traditionnel, de son premier secrétaire, Olivier Faure, à son prédécesseur au pouvoir. et l’actuelle maire de Lille, Martine Aubry, ou l’ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve.

Sollicité pour ne pas présenter le programme du gouvernement depuis qu’il a déclaré sa candidature le 12 septembre — confirmée par un vote socialiste le 14 octobre —, Hidalgo a démoli à Lille le « projet de reconquête sociale, écologique et démocratique » au sein d’une « union forte » et « forte ». L’Europe .

Un plan qui passait, selon lui, passait par l’annulation des réformes fiscales qui bénéficiaient aux plus riches, la création d’une « assurance-chômage universelle », le renforcement des « syndicats » ou l’aide aux jeunes et aux enseignants, entre autres. La candidate féministe et « solutions environnementales » a promis que son gouvernement travaillerait pour atteindre « la neutralité carbone d’ici 2050 » et ferait la promotion d’une législation assurant « l’égalité totale des salaires dans cinq ans » et « un véritable équilibre dans les entreprises au sein du conseil d’administration ». assuré que s’il gagne, il mènera « de profondes réformes des institutions françaises », favorisant une plus grande décentralisation de l’Administration et abaissant l’âge de vote à 16 ans, en plus d’œuvrer pour soutenir le droit à une mort digne.

« Je suis prêt, nous sommes prêts. J’appelle ceux qui veulent le changement, venez, engagez-vous, fédérez ceux qui veulent sauver la planète, construisez une république forte et juste, la France qui soit un exemple parmi les nations », s’est-il exclamé.

Cependant, cette rentrée s’annonce difficile.

Rejoignez EL PAÍS pour suivre toutes les actualités et une lecture illimitée. client

Alors qu’il est encore très tôt, les sondages placent Hidalgo avec l’intention de voter à environ 5%, un chiffre qui est non seulement historiquement bas mais aussi derrière son principal rival à gauche, l’écologiste Yannick Jadot et le chef de la rébellion française Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier sera également le candidat favori à la candidature unique de gauche, avec 25% de soutien, contre 15% pour Hidalgo et 14% pour Jadot, selon un récent sondage de l’agence Ipsos-Sopra Steria pour Parisiens et FranceInfo.

« Ne vous amusez pas avec les sondages, c’est aujourd’hui qu’Anne commence sa campagne », a demandé Martine Aubry. « Nous sommes avec vous », répétait tout le monde sur le podium lillois.

Difficile pourtant de passer sous silence le sondage, qui expose des enjeux qui dépassent le PS : selon un autre sondage, toute la gauche est en train de « se désagréger sur un plan historique », prévient le directeur de l’institut Cevipof, Martial Foucault, dans un communiqué. Monde. « Jamais, six mois après la présidentielle, le nombre d’intentions de vote pour les candidats de ce côté-ci du conseil [la izquierda] ils ont obtenu un score très bas : 28% pour le groupe de gauche », prévient-il.

« La gauche fait comme si elle avait perdu l’élection présidentielle », a déploré ces derniers jours Hollande, dans lequel il a également critiqué la « candidature Liliput » de la gauche.

Les chiffres de l’enquête Parisiens sur l’état d’esprit des électeurs français progressistes – ceux qui n’ont cessé d’exprimer leur volonté majoritaire d’une gauche unie au fil des années – confirme le pessimisme national : même si 66 % des électeurs de gauche souhaitent qu’il y ait d’abord une seule candidature à la réélection ( qui dans le cas des socialistes a grimpé à 77%) , 64% pensaient que cela n’arriverait pas.

Suivez toutes les informations internationales sur Facebook vous Indonésie, souvent notre newsletter hebdomadaire.