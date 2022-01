Andrew Garfield révèle qu’il a été rejeté dans les films parce qu’il n’était pas « assez beau »

Andrew Garfield a révélé ce mardi dans une interview accordée à l’émission de télévision américaine « Entertainment Tonight » qu’il n’avait pas décroché l’un des rôles les plus désirables de son début de carrière à Hollywood parce qu’il n’était pas considéré comme « assez beau » pour le personnage.

Selon Garfield, 38 ans, il avait auditionné pour jouer dans le deuxième volet de la franchise « Chronicles of Narnia: Prince Caspian », jouant le « royaume » fictif, mais Ben Barnes a été jugé « plus aimable » par les producteurs que l’émission basée sur un livre de CS Lewis et a assumé le rôle.

« Je me souviens désespérée [por aquele papel], semble être une solution pour tout », a déclaré Garfield, qui travaillait alors comme barista chez Starbucks, dans le chat. « J’étais obsédé, et quand j’ai appris que je n’étais pas sélectionné, je n’ai pas compris », a-t-il ajouté. Garfield a rappelé à l’époque qu’il avait dû insister auprès de son agent pour connaître la raison de son refus, jusqu’à ce qu’il entende de lui, qui évitait autant que possible de dire la vérité, que l’équipe de superproduction ne le trouvait pas « joli assez ».

Heureusement pour lui, son grand succès est venu en 2012, lorsqu’il a joué dans le film Marvel « The Incredible Spider-Man », et depuis lors, il a joué dans des productions dirigées par des noms comme Mel Gibson et Martin Scorsese. Son travail le plus récent est dans le drame très acclamé « Tick, Tick… ​​​​Boom! », réalisé par Lin-Manuel Miranda et sorti en novembre sur Netflix, et basé sur la vie de Jonathan Larson, qu’il a joué, décédé en 1996. Larson est le créateur de la comédie musicale « Rent », l’un des plus grands succès des années 1990 à Broadway.