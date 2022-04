ancien expulsé de la FIFA pour discrimination

Iran possible expulsé de la Coupe du monde 2022 au Qatar avoir beaucoup de bruit dans Colombie ouitout cela à cause des espoirs lointains de qualification des « trois couleurs », des tables aux grands événements de football orbital.

Lors de leur dernier match de qualification, l’équipe iranienne s’est imposée 2-1 contre le Liban, mais la fédération du pays a décidé d’interdire l’entrée des spectatrices dans le stade, ce qui a été considéré comme un acte de discrimination manifeste.

Diverses ONG et autres organisations se sont prononcées sur la situation et lIls ont officiellement demandé à la FIFA d’expulser immédiatement l’Iran de Qatar 2022, en raison des règlements de l’entité, qui énoncent explicitement les conséquences sévères dans les cas de discrimination comme celui-ci.

L’article 58 du Code disciplinaire de la FIFA parle, dans la section 1que quiconque, par des actes ou des paroles, humilie, discrimine ou insulte une personne ou un groupe de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de sa langue, de ses croyances ou de son origine d’une manière qui porte atteinte à la dignité humaine, sera suspendu pour au moins cinq matchs.

En outre, il a ajouté que si des personnes sont des officiels ou des joueurs de l’association (en l’occurrence l’Iran), elles sont passibles des sanctions décrites ci-dessus ou si elles font quelque chose de plus grave, elles peuvent être pénalisées en perdant des points ou en étant expulsées. d’un concours.

C’est comme ça, Il semble difficile pour la FIFA de prendre une décision d’expulser l’Iran car il n’y avait pas de sanctions antérieures pour cette raisonmais si cela arrive, la première équipe à pourvoir les postes vacants au Qatar selon le classement mondial a été l’Italie, suivie de la Colombie, qu’avec la relation Ramon Jesurun dans l’entité dirigeante du football orbital, des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait avoir une chance d’occuper la place de l’équipe asiatique.

L’Afrique du Sud, le pays expulsé de la Coupe du monde pour discrimination

Cependant, il existe un précédent concernant des cas de discrimination il y a quelques années qui laisse peu d’espoir pour les « azzurra » et « tricolores » pour pouvoir disputer la Coupe du monde plus tard cette année.

De 1948 à 1992, l’Afrique du Sud a gouverné aparté, un système de ségrégation raciale dans lequel les Noirs étaient séparés des Blancs. Il y avait des endroits où les Noirs ne pouvaient pas se rendre normalement, à part le fait de ne pas avoir le droit de vote ou la possibilité de se marier.

Finir apartécertaines entités font pression sur les pays africains, comme c’est le cas avec la FIFA, qui en 1963, il a décidé de ne pas être affilié à l’équipe de football sud-africaine, ce qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde 1966 en Angleterre et après avoir disputé la qualification de 1970 contre le Mexique.

« Bafana bafana » a tenté d’éviter une telle action avec une proposition de former une équipe entièrement blanche pour 1966 et une autre équipe entièrement noire pour 1970, mais l’entité l’a fermement rejetée.

Avec la fin aparté en 1992, L’Afrique du Sud est de retour à la FIFA et a depuis participé aux Coupes du monde en France 1998, en Corée et au Japon 2002 et dont il a été le pays hôte en 2010.