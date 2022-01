Analyse : Nord Stream 2 prépare l’Europe à une situation précaire

Le gazoduc contesté, qui a succédé au Nord Stream original de 2011 à 2012, fournira du gaz de la Russie à l’Allemagne. L’impulsion de sa construction a été la crise gazière russo-ukrainienne au début de 2009, lorsque plusieurs pays européens, menés par la République fédérale, ont commencé à s’inquiéter de la stabilité de l’approvisionnement de cette matière première stratégiquement importante. Selon le portail WiWo.de, les conflits liés à ce projet se poursuivront dans l’année.

Le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, essaie, au moins verbalement, de régler cet épineux problème d’explosion. « L’approbation de Nord Stream 2 est un business plan privé, une procédure administrative sans dimension politique », a déclaré il y a quelque temps l’un des porte-parole de la chancelière. C’était avant Noël, et d’une certaine manière il s’agissait du message de « paix ».

Ce qui ne l’est pas, écrit WiWo.de, n’est pas complètement mauvais, mais pas entièrement bon non plus. Car, comme on peut le voir au début de la nouvelle année, les tests et la mise en service ne sont pas aussi politisés que dans le cas de Nord Stream 2. Compte tenu de l’escalade possible du conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbocková doit admettre que les négociations russes sont sous contrôle des prix et qu’un conflit armé peut avoir des conséquences diplomatiques et économiques de grande envergure.

Affaire apolitique ? Mais où!

Cela peut signifier que Nord Stream 2 ne démarrera pas immédiatement dans ces situations. Parce que le pipeline est à l’opposé de ce que prétend Scholz. Il fait de la politique, et il le fait. De la classe mondiale aux relations internes au sein de la nouvelle coalition allemande SPD, les Verts et le FDP libéral. Cependant, ou précisément à cause de cela, cette année cette tension devrait être résolue. Au niveau politique et des prix.

Ce n’est pas une nouvelle que la ligne double parallèle de 1 234 kilomètres de Wyborg en Russie à Lubmin près de Greifswald dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne, est un exploit cinglant. Bien sûr, il existe un certain nombre d’autres lignes de gaz de la Fédération de Russie vers l’Europe : Nord Stream 1, Jamal via la Biélorussie et la Pologne, le système de distribution ukrainien. Pour Nord Stream 2, la tâche est claire : conduire le gaz russe vers l’UE afin qu’il ne dépende pas de la situation en Ukraine. Cet engagement n’a jamais été un secret. Hormis le fait que son principal investisseur, l’Etat russe dont dépend Gazprom, est aux mains du président russe Vladimir Poutine. Bien que les membres du consortium du pipeline (et co-financier) comprennent, par exemple, des sociétés comme le français Engie, l’autrichien OMV ou Shell, Wintershall Dea, Uniper et BAF.

Même les ambitions dévoilées de Poutine n’ont pas dissuadé la défunte chancelière Angela Merkel (ainsi que le ministre des Finances Scholz) l’année dernière de pousser le No. 2 qui a été critiqué. Lors des entretiens avec le président américain Joe Biden, la chancelière a même exigé que le nouveau chef de la Maison Blanche renonce à toute sanction dans l’affaire Nord Stream 2. Le pipeline litigieux est techniquement achevé depuis septembre 2021. À Moscou, il a été annoncé en grande pompe, suivi de une accélération du travail restant. . Les deux tuyaux sont remplis de gaz naturel. Vous avez besoin de matières premières pour l’Europe ? Avouons-le, a déclaré le Kremlin.

Vert depuis la dernière grande coalition

Ou pas, prévient WiWo.de. Car il y a encore un manque de reconnaissance, à savoir la certification requise de Nord Stream AG en tant que transporteur de gaz indépendant, par l’Agence fédérale des réseaux à Bonn. Ce processus, auquel Olaf Scholz fait référence, est au stade administratif. Et ça fait des vagues. Parce que les agences fédérales vérifient, en vertu des directives de l’UE, en particulier si Nord Stream est conforme à la législation européenne et a des fonctions distinctes d’approvisionnement en gaz et d’exploitation de l’usine.

Oui, ces conclusions sont apolitiques. Cependant, pour que Nord Stream AG puisse faire l’objet d’une enquête, elle doit avoir l’approbation préalable du ministère fédéral de l’Économie. Il devrait sanctifier que le démarrage ne mettra pas en péril la fourniture du gaz « AG » susmentionné à l’Allemagne et à l’UE. Et ici, l’arène politique est assez large. Tout simplement parce que la « sécurité d’approvisionnement » est un terme très interprétatif. Après tout, ce qui concerne l’Europe est peut-être au cœur des affaires ukrainiennes, même s’il n’est pas intentionnellement évoqué dans le cadre du Nord Stream. Un « vert politique » imaginaire mis en avant par la station Nord Stream 2 à l’issue de la grande coalition en octobre dernier.

En attente d’inscription. Et pas seulement sur lui…

L’Agence fédérale des réseaux a des orientations claires : elle dispose de quatre mois pour publier ses projets de conclusions. Tirée du mois d’octobre mentionné, la date tombe dans la première moitié de janvier. Après cela, la Commission européenne, qui dispose également de quatre mois pour prendre ses fonctions, prendra le relais. Ce n’est peut-être pas sans délai, car l’agence de Bonn a suspendu la « recherche » en décembre, soulignant que Nord Stream AG n’est pas enregistrée en droit allemand mais en droit suisse.

Pour ce faire, les avocats des sociétés citées doivent immédiatement organiser la création de la filiale allemande Nord Stream AG. Combien de temps cela pourrait prendre est incertain. Le directeur de l’agence Jochen Homann a confirmé que le « verdict » ne lui serait pas rendu « avant le second semestre ». Ses paroles ont ouvert la voie au fait que l’examen juridique attendrait tranquillement ce que les développements politiques apporteraient. Béni une fois, mais par le gouvernement précédent.