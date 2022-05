Analyse MotoGP – GP d’Espagne 2022

Le MotoGP ne ralentit pas, et même si le mois de mai vient de commencer, nous avons déjà six tours de Grand Prix derrière nous ! Le week-end dernier, les enjeux se sont affrontés sur la piste de Jerez de la Frontera en Espagne, où il n’y a pas eu de bataille directe pour la victoire, mais il y a aussi eu des moments intéressants.

Pecco Bagnaia garde vos nerfs sous contrôle

Tout le week-end à Jerez Pecco Bagnaia il a été rapide et a confirmé son excellente disposition lors des qualifications. Le record de piste est battu de plus de quatre dixièmes de seconde et un avantage tout aussi important sur la seconde Fabio Quartararo parler pour eux-mêmes. Et tandis que l’Italien Jerez était encore endolori après sa chute au Portugal, il a couru la course à la perfection. Pecco a pris un excellent départ, menant au premier virage et ne lâchant pas cette position jusqu’à la ligne d’arrivée. Avec Quartararo, ils ont imposé un rythme si soutenu que le reste des paris a pu faire oublier la lutte pour les deux premières places.

« J’ai été ému. La première victoire il y a un an en Aragon était très importante, mais Jerez était plus belle et gagner était beaucoup plus difficile. Nous l’avons eu après une période difficile où nous n’avons pas pu montrer tout notre potentiel. Mais nous travaillé dur et finalement nous l’avons fait ! » – a déclaré Bagnaia, qui a également souligné que cette victoire était importante pour une raison de plus. Il y a un an, sans les problèmes de santé de Quartararo, Ducati manquait de rythme pour le battre dans un combat à niveau (malgré le doublé). Maintenant, cependant, sur la malheureuse piste de Jerez, Bagnaia a terminé l’une des meilleures courses de sa carrière.

Grâce à cela, il est quatrième au classement général de la #63 et bien qu’il ait 33 points de retard sur le leader, il semblerait que Pecco soit de retour… et il sera encore très rapide ! Il l’a prouvé il y a une semaine à Portimao, lorsqu’il est passé huitième du bas du terrain, malgré une blessure au volant. Malgré tout, il a noté qu’il avait retrouvé les mêmes sentiments pour le Desmosedici qu’il avait ressentis dans la seconde moitié de la saison 2021. Tout le monde se souvient à quel point il était rapide à l’époque…

Fabio Quartararo confirme sa forme

Construit sur sa victoire avec le Portugal, à Jerez Fabio Quartararo il est de nouveau rapide. Ces dernières années, le Français a été exceptionnel sur la piste en Andalousie – il a remporté deux victoires en 2020 et il y a un an, il a perdu un problème au bras. Ce week-end, il était à nouveau le favori pour gagner, mais il a finalement dû se contenter de la deuxième place. Bien qu’il ait gardé le rythme de Bagnai, il n’a pas été en mesure de l’attaquer, et la poussée constante derrière la Ducati a fait du pneu avant de la Yamaha #20 un énorme succès.

« C’était une course difficile. J’ai essayé de doubler Pecco dans le premier tour parce que je savais que si je restais coincé derrière lui, ce serait un travail difficile pour mon pneu avant. J’ai tout essayé mais il est très rapide. J’ai pensé que le rythme que nous avions établi était incroyable ! » – reconnaît la France, qui conforte son avantage au classement général. Et il s’est tranquillement appuyé sur cette avance croissante au cours des deux semaines où il a cherché à se battre pour sa première victoire « à domicile » au Mans.

Aprilia a perdu son permis

Aprilia ne cesse de surprendre et monte cette saison encore sur le podium. Aleix Espargaró une fois de plus, il a été impressionné par le rythme équilibré lors des essais et, lors des qualifications, il a remporté la première ligne de départ. En course, il n’a aucune chance face aux deux pilotes de tête, et après un mauvais départ, il est un peu coincé derrière Miller et Marquez. L’Espagnol admet que son Aprilia RS-GP est probablement l’une des meilleures motos du plateau, et sa seule faiblesse est l’embrayage, qui perd souvent beaucoup au démarrage. Mais quand Aleix a dépassé Miller et Marquez dans un virage (qui est allé large après avoir glissé, donc Espargaro n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation – il a rapidement accéléré et a pris le podium sans défi.

« Ce que nous faisons est incroyable ! Je sais que je n’ai pas la vitesse de Bangaia et Quartararo, mais avec un meilleur départ, je pourrais peut-être les suivre. Être devant Marquez et Miller, alors que j’étais un peu plus rapide, n’était pas facile, mais je savais que tôt ou tard ils feraient quelques erreurs. Après les avoir dépassés, j’étais très rapide, faisant des têtes à queue à 1’38 régulièrement jusqu’au dernier tour. Je suis très heureux! » – reconnaît le vice-champion du classement général, Aleix Espargaro, qui n’a perdu que sept points sur le premier Quartararo !

Aprilia, en revanche, a perdu la licence qui lui permettait de tester et de perturber les machines RS-GP pratiquement indéfiniment. Le producteur Noale a été le dernier à profiter de cette installation après l’avoir perdue au profit de KTM il y a deux ans. Les perdre ne devrait pas faire une grande différence dans la forme d’Aprilia cette année, mais cela pourrait être un problème l’année prochaine… similaire à KTM

L’arrêt impressionnant de Mark Marquez

D’une manière merveilleuse, après un mauvais début de week-end, il s’est « ressaisi » Marc Marquezqui s’est terminé vendredi à Jerez à la 19e place. Samedi, dès le début, il a tenté de suivre les adversaires les plus rapides, provoquant même la colère d’Aleix Espargaro. Néanmoins, l’Espagnol s’est qualifié pour une cinquième place sensationnelle, même s’il sait qu’il manque de rythme pour se battre même pour le podium. Au final, il a perdu moins de deux secondes à la troisième place, ce qui dans la situation actuelle de Marquez et Honda – comme une victoire.

Sur son chemin, l’octuple champion du monde a échappé, à sa manière, à une énorme avalanche dans le dernier virage de la piste de Jerez. Marc s’appuya sur ses coudes et miraculeusement ne tomba pas. Cependant, comme il l’a lui-même admis, s’il glissait à angle droit, il ne pourrait probablement pas se relever avec sa main droite encore faible. « C’est notre maximum. J’ai économisé de l’énergie pendant tout le week-end car je ne suis toujours pas apte à rouler à 100% pendant trois jours. A un moment, j’ai pensé que le podium était possible, mais Aleix était trop rapide » Dit Marquez qui est revenu pour être le meilleur pilote Honda. Une solide septième place revient au meilleur joueur personnel Takaaki Nakagamiet d’autres représentants de Repsola, Pol Espargaró ce n’est que le onzième.

Problèmes avec Suzuki et… nouvelles choquantes

Suzuki en espérait également plus, ayant encore une fois démarré le week-end très fort cette année. Cependant, après cela, les pilotes qui ont piloté la GSX-RR n’ont pas pu avancer d’un pas de plus, les empêchant ainsi de concourir pour le podium dans cette course. Joan Mir Il a terminé à une solide sixième position, mais il a eu des problèmes avec l’avant tout au long de la course. « Il faisait plus chaud que tout le week-end et le pneu avant ne fonctionnait pas comme il le devrait. Je n’ai pas pu aller régulièrement, car dès que j’ai eu un tour propre, et tout de suite dans l’un des virages, je suis sorti large. – clair champion du monde de 2020.

La première grave erreur de l’année a été commise par ses coéquipiers Alex Rinsqui se battent uniquement pour des points dans la course au lieu de mener. Cependant, à un moment donné, il a commis une erreur qui l’a conduit dans le gravier du virage 11, se gardant miraculeusement sur le vélo. Au final, il a fait de son mieux pour revenir dans le jeu des points, mais il s’est retrouvé à la 19e place. En conséquence, au « classement général », il est tombé à la quatrième place et il a perdu 20 points du leader.

Cependant, après le week-end, tout le monde a été choqué d’apprendre que Suzuki se retirerait du MotoGP après la saison 2022 ! En conséquence, Mir et Rins sont laissés sur la glace, bien que Joan rejoigne probablement Repsol Honda. Tous les employés de Suzuki sont également laissés sur la glace, mais ils ont le temps de se trouver un nouvel employeur…

La prochaine manche MotoGP aura lieu dans moins de deux semaines. Du 13 au 15 mai, les concurrents s’affronteront lors du Grand Prix de France au Mans.

Classement général MotoGP après le GP d’Espagne 2022 :

JOUEUR PAYS ÉQUIPE (MOTO) PCC. PERDU 1 Fabio Quartararo FRA Monstre Yamaha (YZR-M1) 89 2 Aleix Espargaró SPA Aprilia Racing (RS-GP) 82 (-7) 3 Enea Bastianini Je TA Gresini Ducati (GP21) 69 (-20) 4 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 69 (-20) 5 Francesco Bagnaïa Je TA Ducati Lenovo (GP22) 56 (-33) 6 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 56 (-33) 7 Jean Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 51 (-38) 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 48 (-41) 9 Marc Marquez SPA Honda Repsol (RC213V) 44 (-45) dix Miguel Oliveira par Red Bull KTM (RC16) 43 (-46) 11 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 42 (-47) 12 Pol Espargaró SPA Honda Repsol (RC213V) 35 (-54) 13 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) 28 (-61) 14 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 27 (-62) 15 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 21 (-68) 16 Franco Morbidelli Je TA Monstre Yamaha (YZR-M1) 18 (-71) 17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 16 (-73) 18 Marco Bezzecchi Je TA Mooney VR46 Ducati (GP21) * 15 (-74) 19 Luca Marini Je TA Mooney VR46 Ducati (GP22) 14 (-75) 20 Andrea Dovizioso Je TA Avec U Yamaha RNF (YZR-M1) 8 (-81) 21 Darryn Binder RSA Avec U Yamaha RNF (YZR-M1)* 6 (-83) 22 Rémy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16) * 3 (-86)

