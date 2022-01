Analyse : Les respirateurs à long terme sont nocifs pour la santé. Le microscope détecte les microbes et les champignons

Nous avons deux respirateurs portés pendant deux semaines à la fois et stockés différemment dans des sacs à dos ou des poches à l’Université de technologie chimique de Prague pour des tests au microscope. Quels micro-organismes sont présents dans un ancien respirateur ? Et que peut-on faire pour quelqu’un ?

Pour comparer la présence de micro-organismes, les travailleurs du laboratoire de l’Institut de biochimie et de microbiologie de l’Institut de technologie chimique ont analysé non seulement deux respirateurs usés depuis longtemps, mais également un respirateur neuf et propre. Le respirateur fourni est d’abord découpé et la couche filtrante interne est imprimée sur une plaque avec le milieu de culture approprié. Au cours du test, ils se sont concentrés sur la présence de bactéries, de levures et de moisissures.

La différence de présence de micro-organismes dans les deux respirateurs portés et propres est évidente. « A première vue, il est clair qu’un respirateur non utilisé est pratiquement stérile. Seules des colonies aléatoires peuvent s’échapper de l’air lors de la manipulation », commente le professeur de microbiologie testant Kateřina Demnerová.

« Alors que sur les autres plaques qui représentent des respirateurs usagés, ça a l’air différent là-bas », a-t-il ajouté. Des tests ont montré qu’un grand nombre de colonies bactériennes, de levures et de champignons se sont accumulées sur les respirateurs usés dans les deux semaines d’utilisation.

« Plus nous portons un respirateur longtemps, plus les micro-organismes que nous expirons les attrapent », a déclaré le microbiologiste. « Ensuite, ce qui, à mon avis, est la pire des choses lorsque vous le portez aussi longtemps, les micro-organismes continuent de tourner et vous respirez », prévient-il.

Regardez la vidéo du spectacle Vivre au milieu d’une pandémie dans l’introduction de l’article, où le professeur de microbiologie explique également quels problèmes l’utilisation prolongée des respirateurs peut causer.