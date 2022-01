Analyse : France – Le tabou de la pédophilie dans l’Église catholique est violé | Monde

La conséquence la plus immédiate a été la création d’un organe national indépendant, présidé par une femme, la juriste Marie Derain de Vaucresson, avec une longue biographie sur la défense de l’enfance et de la jeunesse, qui superviserait neuf groupes de travail de médiation entre les victimes et les archives. . diocèse, que le crime ait été déterminé ou non. Le 1er avril 2022 est entré en vigueur le tribunal pénal canonique national, qui sera élu en mars, ainsi qu’un système de vérification systématique de toutes les agences pastorales du pays selon les protocoles des tribunaux locaux.