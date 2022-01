Amy Wax et l’effondrement de la culture intellectuelle américaine

Outre la Tour Eiffel et le foie gras, la France est connue pour avoir produit une classe d’intellectuels qui, au fil des siècles, ont depuis Diderot Encyclopédie selon la théorie critique de Derrida, il a exporté avec succès ses produits dans le monde entier.

L’histoire intellectuelle de la France montre qu’en plus des classes sociales traditionnelles, une nation peut développer ce qu’on appelle une classe intellectuelle, un réseau flexible de personnes qui génèrent collectivement des idées sur la société qui ne sont plus confinées aux catégories traditionnelles de la philosophie, de la science, et littérature. . Des intellectuels de premier plan ont combiné les trois dans leurs tentatives d’interpréter les complexités du monde et de l’histoire humaine.

Les intellectuels français flottent librement dans le paysage médiatique. Les intellectuels américains, en revanche, ont tendance à être liés à des universités ou à des groupes de réflexion. Ils publient et apparaissent occasionnellement dans les médias, mais gravement désavantagés, ils doivent rivaliser pour façonner le discours public avec des personnalités médiatiques beaucoup plus influentes, telles que Joe Rogan, Jordan Peterson ou même Tucker Carlson.

Le cliché historique vicié compare l’Europe à la Grèce antique et les États-Unis à l’Empire romain. Rome et les États-Unis ont tous deux produit une culture populaire vivante et distincte, avec un sens du spectacle éclatant et un divertissement superficiel. Mais à l’époque romaine, la culture plébéienne coexistait avec la culture patricienne cultivée par la classe dirigeante romaine. Les démocraties modernes rejettent catégoriquement l’idée d’une classe dirigeante. Le mercantilisme s’est avéré être un excellent contrepoids. Tout le monde en Amérique est censé partager la même culture cinématographique, télévisuelle et musicale populaire. Il en est de même des idées populaires, qu’elles soient politiques, scientifiques ou économiques.

Amy Wax est professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie et n’hésite pas à partager ses idées, en particulier sa dernière version de la distinction de classe. Il croyait que ce qu’il appelait la « culture bourgeoise » remplaçait la noblesse de Rome aux États-Unis, mais était en danger d’extinction. Wax pense que tout le monde aux États-Unis, y compris les immigrants récents, devrait partager cette culture. Toute personne qui résiste doit être écartée. Il pense également que la race et l’origine ethnique sont des indicateurs fiables de la capacité d’adaptation d’un immigrant.

Quand il était jeune, Wax a erré dans les couloirs et absorbé la sagesse qui a été versée dans des conférences aux universités de Yale, d’Oxford, de Harvard et de Columbia. En cours de route, il a accumulé le genre d’expériences éducatives d’élite qui l’ont identifié comme un exemple de premier plan de la classe intellectuelle moderne. Avec des références aussi impeccables, il est naturel de supposer qu’il est non seulement bien informé, mais qu’il a étudié l’art de la pensée responsable, une qualité que les médias attribuent à de telles personnalités.

Alors, est-il possible qu’un penseur éminent et un membre de haut rang de la classe intellectuelle soient désormais accusés d’avoir les mêmes attitudes suprémacistes blanches qu’Hillary Clinton (Wellesley, Yale) a attribuées au tristement célèbre « panier des malheurs » ? La classe intellectuelle aux États-Unis rejette uniformément et avec véhémence toutes les formes de racisme. Si Wax exprime des idées qui font écho à la thèse raciste, cela montrera qu’il trahit sa propre classe intellectuelle. À juste titre, son université a admis sa trahison lorsque maudit son discours était « la xénophobie et la suprématie blanche ».

Dans un podcast fin décembre, Wax va plus loin que précédemment révélé confiance que les États-Unis « se porteraient mieux avec plus de Blancs et moins de non-Blancs ». À de précédentes occasions, il avait spécifiquement ciblé les Noirs, qu’il a classés comme intellectuellement inférieurs. Cette fois il asiatique ciblé, dont la réputation d’excellence académique et de réalisations scientifiques est admirée par la plupart. Il a justifié son attaque en ces termes : « Tant que la majorité des Asiatiques soutiennent les démocrates et aident à promouvoir leur position, je pense que les États-Unis sont mieux lotis avec moins d’Asiatiques et moins d’immigration asiatique. »

Lorsque l’animateur de podcast, le professeur Glenn Loury, a remis en question sa logique, il a évoqué le « danger de la domination des élites asiatiques dans ce pays » qui pourrait « changer la culture ». La peur de Wax de la domination de la race étrangère et sa défense de la civilisation blanche peuvent difficilement convaincre Loury, qui est noir. Loury a répondu que les Asiatiques Wax veut exclure « créer de la valeur » et « animer la société ».

« Comment perdons-nous à cause de cela ? » Il a demandé. En réponse, Wax a posé sa propre question rhétorique : « L’esprit de liberté bat-il dans votre poitrine ?

Définition de la semaine du Diable’s Dictionary :

Esprit de liberté:

La plus haute vertu civique de l’Amérique est de poursuivre des objectifs égoïstes et de lancer des attaques agressives contre tout ce qu’elle juge odieux.

Notes contextuelles

Wax propose sa propre définition de l’esprit de liberté, qu’il identifie comme une vertu associée aux « personnes qui se méfient d’une concentration centralisée de l’autorité, qui ont une sorte d’attitude » ne marchez pas sur moi « , qui se concentrent. .. à propos de notre liberté, à propos de notre liberté. , à propos d’une sorte de responsabilité personnelle à petite échelle qui ne va pas dans le bon sens. »

En plus du fait que Wax associe les attitudes culturelles aux « Asiatiques » (plus de la moitié de l’humanité), sa notion de liberté reflète un sentiment associé à des mèmes historiques agressifs et nationalistes (par exemple, « ne marchez pas sur moi ») plutôt que le genre de conception politique que l’on pourrait attendre d’un intellectuel sérieux. Dans son essai de 1859 « On Liberty », John Stuart Mill l’a défini comme une « protection contre la tyrannie des dirigeants politiques », l’analysant en termes de relation d’un individu à l’autorité, et non comme un « esprit » ou une attitude. Mais Mill est britannique et, contrairement aux Américains, les Anglais ne célébreront pas l’attitude.

Wax, qui est juif, se plaint paradoxalement que les juifs « ont de multiples réponses à… numériquement à travers leur dominance ». Il s’est moqué de sa « susceptibilité aux idées socialistes idéalistes stupides ». Lorsque Loury l’a accusé de tirer des stéréotypes, il a nié qu’il n’y avait rien de mal avec les stéréotypes lorsqu’ils sont utilisés correctement. Tout comme Wax approuve l’incongruité « dans le bon sens », il approuve les stéréotypes « corrects ». Il pensait qu’il était l’arbitre de ce qui était bien et de ce qui était bien.

Des documents historiques

Wax a partagé avec le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, un sentiment de domination légitime sur ce qu’il appelle les « traditions de population héritées », qu’il identifie comme la majorité protestante blanche anglo-saxonne traditionnelle (WASP). Wax s’est aligné sur des nationalistes culturels tels que Samuel Huntington, dont le livre « Who Are We: America’s Great Debate? » – à la suite du célèbre « Choc des civilisations : Et la reconstruction de l’ordre mondial » – il prêche en réaffirmant les valeurs politiques et morales transmises par les fondateurs WASP de la culture américaine il y a 400 ans.

Le Weatherhead Center for International Affairs de l’Université Harvard le total composantes de la culture puritaine : « Anglais, valeurs protestantes, individualisme, engagement religieux et respect de la loi ». Les admirateurs de la culture oublient souvent que respecter la loi peut signifier ne pas respecter les lois des peuples autochtones de la terre qu’ils choisissent d’occuper. Faire respecter ce respect se traduit parfois par des campagnes génocidaires menées au nom de la loi. Il a également embrassé l’esclavage sur la base de critères raciaux.

La nouvelle culture WASP de Wax, qu’il préfère appeler « culture bourgeoise », n’a plus besoin de génocide ou d’esclavage pour gagner. Cependant, sa défense d’une culture patrimoniale largement imaginaire l’a conduit à adopter une vision raciste de l’humanité. Tout en dénonçant le « wokisme » multiculturel qui selon lui domine désormais la culture académique, il semble croire que 19cetteLa France du XIXe siècle, plus que la révolution yankee, a établi la norme en conséquence.

Wax a raison de pleurer l’effondrement très réel de la culture intellectuelle américaine. La moralisation du renouveau à la mode qui prévaut dans les académies américaines est digne de critique. Son attitude et celle des savants éclairés découlent de la même tradition puritaine qui a insisté pour imposer sa compréhension de la moralité aux autres.

Le choix de Wax de la « culture bourgeoise » comme alternative souhaitable au wokisme semble étrange. La culture bourgeoise est identifiée aux mœurs de la classe moyenne supérieure urbaine qui a émergé au XIXe sièclecette La France du XIXe siècle qui projetait une version vulgaire de l’aristocratie. Il en est résulté une culture française particulière, très différente de la culture démocratique des États-Unis à cette époque.

Cela met en évidence une autre différence. Alors que la classe intellectuelle française, même impliquée dans ses conflits traditionnels, avait tendance à s’accorder sur le sens des termes qu’elle produisait, les intellectuels américains parlaient souvent de termes qu’ils n’essayaient jamais de définir ou de comprendre et d’utiliser pour punir leurs propres ennemis. C’est ce que Wax a fait avec la culture bourgeoise et, ce faisant, a déclaré diverses races et ethnies ses ennemis.

