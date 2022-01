Aminata Diallo du PSG arrêtée pour avoir prétendument orchestré une attaque contre sa partenaire Kheira Hamraoui | sport

Aminata Diallo lors du match du PSG contre le Real Madrid. AFP7 via Europa Press (Europa Press)

Après avoir terminé un dîner d’équipe avec l’ensemble des entraîneurs du PSG dans un restaurant du Bois de Boulogne à Paris, le 4 novembre, les joueuses Aminata Diallo (Grenoble, France ; 26 ans) et Kheira Hamraoui (Croix, France ; 31 ans) sont entrées dans le voiture pour rentrer à la maison. appel pilote ; Hamraoui à ses côtés. Il n’y a rien d’étrange si l’on considère qu’ils sont partenaires dans le groupe parisien et amis, car dans certains de leurs portraits sur les réseaux sociaux, ils apparaissent ensemble et avec des sourires sur leurs visages. Mais il se trouve qu’en même temps ils étaient rivaux pour le poste de milieu de terrain et là, dit-on, le problème s’est embrouillé pour transformer un voyage en voiture en un roman policier macabre qui s’est terminé avec Hamraoui à l’hôpital et, maintenant, avec Diallo à l’hôpital. l’hôpital. Poste de police.

Selon le journal Équipe, avant d’arriver au domicile d’Hamraoui – qui a quitté Barcelone cet été en tant qu’agent libre après avoir tout conquis, y compris le départ de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea -, deux hommes encagoulés l’ont forcé à sortir de la voiture et, avec une barre de fer, l’ont battu dans les jambes et les bras. Kheira est restée au sol pendant que les voyous s’enfuyaient. « Vers 22h30, près de chez lui », a précisé un proche de la victime. L’attaque l’oblige à se rendre à la clinique de Poissy pour faire recoudre sa blessure. Maintenant, la police française a arrêté Diallo pour avoir prétendument organisé l’attaque par jalousie, depuis l’arrivée de Hamraoui au PSG, il a perdu la renommée à la maison. très.

Kheira Hamraoui célèbre après avoir marqué un but lors du match de la France contre l’Ukraine. François LO PRESTI (AFP)

L’hypothèse a été lancée par un employé du club parisien : « Il n’y avait rien de malveillant dans cette attaque, car rien n’a été volé aux deux jeunes femmes. L’un des agresseurs a frappé Kheira au niveau des pieds, comme s’il voulait l’empêcher momentanément d’exercer son métier » – et la police française a emboîté le pas à la demande du tribunal de Versailles.

Depuis que Hamraoui a rejoint le PSG, il a été titularisé dans tous les matchs auxquels il a participé (sept matchs sur sept, six nationaux et un européen, avec 514 minutes de plus). Ce n’est pas le cas de son partenaire, qui a débuté dans trois des sept matchs disputés en championnat et deux des trois en Europe (il a pris 540 minutes). Pour être précis, le passage à tabac de l’homme encagoulé a empêché l’ancien barcelonais de s’entraîner ces derniers jours et comme par hasard, il l’a séparé du terrain ce mardi lors du duel de Ligue des champions face à Madrid (4-0 au Parque de los Príncipes).

Hamraoui a non seulement pris le poste de Diallo au PSG, mais est entré dans l’équipe de France le mois dernier pour affronter l’Estonie et le Kazakhstan après 36 sélections internationales et deux ans et demi hors de l’équipe de l’entraîneur Corinne Diacre. Bien qu’une blessure au mollet l’ait empêché de revenir avec bleu et son successeur, pour être précis, Diallo, qui compte sept sélections et a finalement vu la France en gagner deux sur le banc sans participer une minute.

Hier matin, la police française a arrêté Diallo à son domicile de Marly-le-Roi sur ordre du tribunal, son implication à la veille de l’affaire n’étant pas exclue. Gardé et attendant de voir ce que disent les joueurs, il reste à voir comment le gâchis est résolu. « Le Paris Saint-Germain prend acte de la garde à vue d’Aminata Diallo dans le cadre d’une procédure policière engagée et le PSG condamne fermement les violences perpétrées, le club travaillant en étroite collaboration avec la police de Versailles pour expliquer l’incident aux faits », a déclaré l’entité parisienne dans une déclaration officielle, attendant également de voir si cela expulse le joueur du club.

Le cas des patineuses artistiques Tonya Harding et Nancy Kerrigan

L’assaut de Kheira, s’il est organisé par son partenaire Diallo, rappelle ce qui s’est passé en 1994 entre la patineuse artistique américaine Tonya Harding et sa rivale Nancy Kerrigan. Une affaire qui a choqué le public américain et qui a été portée au grand écran par le réalisateur Craig Gillespie—Yo, Tonya, sorti en 2017—, avec Margot Robbie dans le rôle de Harding.

Alors que Harding est bourru, caractérisé par une relation compliquée avec sa mère et peu d’amour, Kerrigan distille le contraire, instruit et stylé, favori de la country. À cette époque, un individu nommé Shane Stant a attaqué Kerrigan à la jambe droite après une séance d’entraînement, et il a été révélé plus tard que l’ex-mari et garde du corps de Kerrigan avait orchestré l’attaque avec la bénédiction de Harding, son éternel rival.

Un autre épisode similaire, quoique de nature différente, s’est produit il y a plusieurs années en équipe de France, lorsque Benzema aurait fait chanter son coéquipier Valbuena pour une vidéo à caractère sexuel.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.