Alternativement, l’ex parti du M5s « L’Italie c’est le Draghistan » / « Pacte secret avec la France… » est né.

appelé « Alternative« Le nouveau projet politique de l’ex-grillini. Nés après des affrontements dans le gouvernement Conte II sur l’utilisation de Mes et pour un vote de confiance au gouvernement Draghi, ils se sont écartés de la définition de l’ancien M5 «dur et purLe député a expliqué Chèvre de pin, le président du parti lors d’une conférence de presse à la Sala Capranichetta de l’Hôtel Nazionale. « Nous ne nous arrêtons pas à ce que nous avons, nous voulons être un mouvement ouvertBien sûr, le terme « fête » n’est plus un tabou pour eux. »Nous sommes un parti, quelqu’un serait offensé mais la Constitution appelle cette réalité ainsi, pas « rhinocéros »L’équipe compte 15 membres à la Chambre, où elle est présidée par Andréa Colletti. En revanche, au Sénat, comme le souligne AdnKronos, ce sont deux sénateurs qui ont rejoint le projet : Mattia Crucioli e Luisa Angrisani. Les symboles incluent un « A » orange stylisé.

Le travail acharné reste le lien de deux mandats : « Nous garderons la confiance avec l’accord et donc nous garderons le double mandat. Dans les réalités locales, il sera possible de présenter une nouvelle demande. Mais la base décidera toujoursAdjointe promise Emanuela Corda. Le premier objectif est clair : « Empêcher la sélection de Mario Draghi au Quirinal« C’est parce que l’essentiel est. »autobiographie d’une nation en déclin, ses empreintes sur la privatisation des dernières décennies», a souligné Pino Cabras.

«Une série de ministères sont entre les mains des technocrates. Nous devons unir nos forces dans un pays qui n’a actuellement pas de partie parlementaire. Nous sommes les défenseurs de la démocratie et de la Constitution« , Leader »Alternative« L’idée est de construire une large opposition. »Tous les partis sont en crise et incapables de représenter ce qui se passe dans ce pays. Nous avons des visages propres et dynamiques, nous avons des dos droits. Nous ne nous vendons pasIl a poursuivi en conférence de presse. représentant La maison de Raffaele parler de « Draghistan » et de « les dangers de la démocratie« , En remplacement Alvise Maniero, comme le rapporte AdnKronos, a dénoncé « situation de dystopie » où « 90% du Parlement sont d’accord sur le même».

Le gouvernement est accusé de s’occuper d’autre chose quand il y a une urgence mondiale : « Il a eu peur, car il a apporté des documents blindés dans la salle d’audience. Et il a peur des citoyens». La maison de Raffaele il a ensuite parlé de «Le traité du Quirinal est un accord secret entre l’Italie et la France concernant de gros approvisionnements, dont personne n’est au courant. Mais le parlement est souverain. On veut savoir de quoi il s’agit ». En ce qui concerne d’éventuels accords au Parlement avec d’autres anciens du M5 comme Nicolas Morra e Barbara Lezzi, Chèvre de pin parler de « dialoguer avec quiconque veut s’opposer« Au lieu d’être actif Alessandro Di Battista: «Nous sommes intéressés à trouver un terrain d’entente avec lui, mais nous pouvons également nommer les dizaines de professeurs qui ne font pas partie de l’écheveau néolibéral de Draghi.».

