Alpine PŚ : Maryna Gąsienica-Daniel huitième en géant

Gąsienica-Daniel pour la 10e fois de sa carrière, et pour la sixième fois cette saison, il participe à la compétition de coupe « 10 ». Au classement du slalom géant, il prend la neuvième place et au classement général – 33. Cette saison, il a marqué 266 points, plus que les années précédentes.

Après la première manche, Polka était septième, 1,47 derrière la première Mikaela Shiffrin. L’Américain avait un gros avantage sur les Norvégiens Brignone et Ragnhild Mowinckel et a failli décrocher une petite boule de cristal. Cependant, dans le deuxième set, elle a mal conduit et est tombée septième, juste avant Gąsienica-Daniel. C’est-à-dire que le vainqueur de cette compétition est le quatrième du Sunday Worley. La Française de 32 ans du slalom géant a aussi été la meilleure de la saison 2016/17, elle est aussi double championne du monde (2013, 2017). Shiffrin a fait un excellent travail lors de la dernière compétition à Courchevel/Méribel. Il a remporté la descente, a terminé deuxième des super géants et a obtenu sa quatrième boule de cristal majeure de sa carrière. Gagner la Coupe du monde était une consolation pour lui après l’échec des Jeux olympiques de Pékin. L’Américaine, qui a eu des problèmes personnels et de santé ces dernières années, prévoyait de remporter plusieurs médailles en Chine, mais elle n’a pas terminé la majeure partie de la compétition. La touche finale de la saison de Coupe du monde de ski alpin a été le slalom masculin de dimanche. Wyniki: 1. Federica Brignone (Włochy) 2.14,68 (1.07,14/1.07,54) 2. Marta Bassino (Włchy) strata 0,31 (1.07,69/1.07,30) 3. Petra Vlhova (Słowacja) 0,37 (1.07,40/1.07,65) 4. Tessa Worley (Francja) 0,45 (1.07,92/1.07,21) 5. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 0,61 (1.07,16/1.08,13) 6. Michelle Gisin (Szwajcaria) 0,63 (1.07,98/1.07,33) 7. Mikaela Shiffrin (USA) 0,67 (1.06,32/1.09,03) 8. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 0,78 (1.07,79/1.07,67) Klasyfikacja końcowa PŚ (po 37 zawodach): 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1493 pkt 2. Petra Vlhova (Słowacja) 1309 3. Federica Brignone (Włochy) 1055 4. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 880 5. Michelle Gisin (Szwajcaria) 874 6. Sofia Goggia (Włochy) 873 ... 33. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 266 112. Magdalena Łuczak (Palska) 11 Klasyfikacja końcowa slalomu giganta (po 9 zawodach): 1. Tessa Worley (Francja) 567 2. Sara Hector (Szwecja) 540 3. Mikaela Shiffrin (USA) 507 ... 9. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 19 47. Magdalena Łuczak (Polska) 11