Alpine A4810, une hypercar à hydrogène conçue par les étudiants de l’IED Turin

Les étudiants de l’IED Turin Master of Transport Design ont un talent extraordinaire, et après avoir vu l’incroyable Suzuki Misano EV Concept en 2021, ils ont créé cette année une hypercar à hydrogène révolutionnaire en collaboration avec Alpine. Une étude du modèle hypothétique 2035.

Son nom, A4810, montrant 4 810 mètres du Mont Blanc, c’est le plus haut sommet des Alpes à mi-chemin entre notre pays et la France, un exemple spécialement choisi pour souligner la collaboration entre IED Turin et Alpine. Les hypercars développées par ces étudiants ne sont pas rares : mesurant plus de 5 mètres2 mètres de large et environ un mètre de haut, avec des passages de roues proéminents et musclés à l’avant et à l’arrière, lui donnant un look comparable au prototype de course au Mans.

La carrosserie peinte dans la couleur bleue emblématique de la voiture de sport du constructeur français est ajourée et modelée par l’aérodynamisme, qui technologie et savoir-faire développés dans le domaine de la Formule 1. La carrosserie réelle de la voiture se caractérise par de grandes ouvertures et des espaces vides, à l’avant, où apparaît un grand spoiler en fibre de carbone, ainsi qu’à l’arrière, qui est insaisissable et se caractérise par un groupe optique vertical dont le design rappelle d’un arrière « spécial homologué » mythique Alpine A110.

Deux gros échappements apparaissent également par derrière, indiquant la présence de moteur à hydrogène qui utilise la combustion interne et non les piles à combustible conventionnelles (la technologie que l’on retrouve dans la Toyota Mirai). En fait, l’objectif du projet était de créer une voiture aux performances extraordinaires tout en respectant l’environnement.

Par conséquent, ce concept est le résultat du travail de 28 étudiants, qui ont travaillé sur ce projet en tant que thèse pour obtenir le Master en Transport Design à l’IED de Turin, et ça restera juste une étudeexactement comme la Suzuki Misano mentionnée dans le dévoilement et la Honda Tomo présentée en 2019.