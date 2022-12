Alpes françaises : la police retrouve les corps de Marko et Pavli

Cette semaine, la police française a fouillé le couple tchèque Markov P. et Pavle M. dans les Alpes. Ils ne sont pas revenus de leurs vacances à la montagne la semaine dernière et comme ils ne parlaient à personne, leurs proches ont alerté la police judiciaire. Cependant, une nouvelle tragique est tombée jeudi. Seuls leurs corps sans vie ont été retrouvés.

Le professeur d’anglais populaire Marek et son partenaire disparaissent pendant leurs vacances dans les Alpes françaises. On ne sait pas quelle route ils ont empruntée, ils ont été vus pour la dernière fois le mardi 19 juillet dans le Parc National des Ecrins. Plus tard, le service de montagne a retrouvé leur voiture et les médias locaux ont rapporté que des détectives du village de Gap cherchaient des témoins.

Cependant, une nouvelle tragique est tombée jeudi. Basé sur BFM les sauveteurs ont retrouvé leurs corps près des montagnes des Écrins dans le parc national des Écrins dans les Alpes françaises. L’information du site a été confirmée par le procureur de la République Florent Crouhy. « Les recherches se sont poursuivies ce matin et le couple a été retrouvé au fond d’une fissure de 30 mètres de haut à une altitude d’environ 3 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. » Couhy a déclaré, ajoutant qu’ils enquêtaient maintenant sur la cause du décès.

Ils ont laissé derrière eux deux filles !

Mariana Wernerová, porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, a confirmé à Bleska que deux Tchèques étaient morts en France. « Nous pouvons confirmer que deux ressortissants tchèques sont décédés en France. Pour des raisons familiales, nous ne fournirons pas plus de détails. » dit Werner. De plus, Marek et Pavla ont disparu de la base de données des personnes disparues de la police de la République tchèque.

Marek enseigne à l’École secondaire de médecine et à l’École supérieure de médecine professionnelle de Žďár nad Sázavou et est très populaire. Ses élèves ont demandé de l’aide sur les réseaux sociaux dans leur recherche. Selon la directrice de l’école Maria Vystrčilová, Marek et ses collègues sont très actifs dans le cyclisme et la natation. La nouvelle de la perte l’a frappé. « Pour autant que je sache, la dernière fois qu’ils ont eu des contacts avec les enfants, c’était jeudi dernier. C’est terrible et je déteste en parler. » il a dit à Quotidien. Le couple a également survécu à deux filles, qui auraient entre treize et huit ans.