Allemagne et ses alliés : la politique mondiale doit aussi se faire en période électorale – politique

Quand tout le monde pense à soi, est-ce que tout le monde pense à lui ? Selon la devise, il n’y aura pas de politiques constructives, ni en Europe ni dans le monde.

L’Allemagne a besoin d’alliances avec des personnes partageant les mêmes idées, avec des amis, si elle veut maintenir la liberté, la sécurité et la prospérité dans un monde de plus en plus conflictuel. Mais maintenant, le conflit sur un accord sous-marin avec l’Australie a les deux alliés les plus importants de l’Allemagne l’un contre l’autre : la France et les États-Unis.

Le gouvernement fédéral doit-il désormais décider quel ami est le plus important : Emmanuel Macron ou Joe Biden ? Peut-il avoir un effet modérateur, voire médiateur ?

Comme souhaité en tant que tel : qui est prêt pour cela ? Au moment de sécuriser les piliers de l’avenir de l’Allemagne, le pays était très clairsemé et sans tête. Et des erreurs répétées de la période électorale de 2017.

Double éloignement : de Biden et de Macron

Les principaux candidats n’ont manifesté aucune envie de traiter avec Biden ou Macron, y compris la question de savoir qui est le plus fiable, les États-Unis ou la France ? (Par ailleurs, le modérateur populaire de Trielle non plus.)

Il y a une double aliénation à ressentir. Biden n’est pas exactement aussi anti-Trump que l’Allemagne l’espérait. Il a pris des décisions sans consulter l’Europe, des retraits d’Afghanistan aux contrats de sous-marins avec l’Australie. Il a défendu en partie les sanctions de Trump et a été dur avec les migrants. « L’Amérique d’abord » continue de s’appliquer dans de nombreux domaines.

Crédit photo : Pascal Rossignol/REUTERS

La star de Macron n’est plus aussi brillante qu’en 2017, lorsqu’il a remporté les élections avec une rhétorique pro-européenne et a suscité un esprit d’optimisme après le mandat décevant de François Hollande. L’espoir à l’époque : il couperait pour l’avenir la France, notoirement peu disposée à se réformer, et Renforcer la capacité de l’Europe à agir de concert avec l’Allemagne afin qu’elle puisse former un contrepoids libéral contre Trump et les autocrates en Chine et en Russie.

Même erreur qu’en 2017 : Berlin ignore Paris

Mais l’Allemagne n’a apporté aucune réponse aux discours européens de Macron depuis des mois. Comme aujourd’hui, tout tourne autour de la prochaine coalition. La manifestation des gilets jaunes a ensuite déplacé l’attention de Macron de « l’UE d’abord » à « la France d’abord ». Les sceptiques soupçonnaient auparavant que l’objectif n’était pas une Union européenne plus forte, mais la domination française en son sein.

Biden et Macron ne sont donc pas aussi partenaires qu’on voudrait l’être. L’Allemagne doit encore chercher à discuter avec eux, même si le calendrier des élections rend les choses difficiles. Trop de choses sont en jeu.

Alors que le conflit s’intensifiait, le manteau diplomatique tombait. Macron s’est engagé sur une voie qui a non seulement ignoré les intérêts allemands, mais les a également mis en danger. Il revendique l’autonomie européenne en matière de politique de sécurité et entend une alternative à l’OTAN ; On peut faire davantage confiance aux États-Unis sous Biden que sous Trump. Il veut empêcher l’accord commercial de l’UE avec l’Australie, comme punition.

Pas d’accord commercial avec l’Australie ? C’est ainsi que l’UE se punit

C’est contre-productif. L’Allemagne et la plupart des partenaires de l’UE considèrent l’OTAN comme une garantie de leur sécurité. Système de contrat global, qui expose les questions et valeurs commerciales telles que les conditions de travail et la production, fait partie de leur stratégie visant à imposer une concurrence loyale, également en Asie, également contre la Chine. Si l’UE libère l’Australie sous la pression de Macron, elle se punira.

Que faire? L’Allemagne ne peut pas permettre les deux, ni avec Macron et Biden. Il faut des alliés, la France et les États-Unis. Le gouvernement devrait le dire tout haut. Vous ne devez pas répéter les erreurs de 2017 : utilisez les élections et les recherches de coalition comme raisons pour lesquelles le monde devrait attendre. Cela pourrait prendre jusqu’au printemps prochain.

Le gouvernement fédéral peut agir, même après les élections

Le monde n’attend pas. Même après les élections, l’Allemagne aura un gouvernement qui peut représenter ses intérêts et prévenir les dommages – jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.

cette Assemblée générale des Nations Unies est l’occasion de jeter des ponts. Biden apparaîtra mardi. Les autres parties au différend sont représentées à un niveau élevé, l’Allemagne, par le président fédéral et le ministre des Affaires étrangères. Mettons-nous au travail.