Alizé Cornet frappe première à l’Open d’Australie 2022 | sport

L’Espagnol-Vénézuélien Garbiñe Muguruza, numéro trois mondial, a été étonnamment éliminé ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie face au vétéran français Alizé Cornet 6-3, 6-3.

Muguruza, qui a terminé la saison précédente avec une victoire retentissante lors de la finale WTA, a eu du mal avec son service et a à peine réussi à retenir l’inspirante joueuse de tennis française, numéro 61 mondiale.

Cornet n’a jamais dépassé le quatrième tour d’un tournoi majeur, mais il a beaucoup d’expérience, ayant participé à 60 tableaux principaux consécutifs du Grand Chelem, le plus long record actif de la WTA et le troisième plus long de l’histoire.

« Aujourd’hui j’ai fait un super match, mon moral est parfait, je ne suis pas trop fatigué, je suis très concentré sur ce que j’ai à faire », a déclaré Cornet, qui fête ses 32 ans ce samedi.

« J’ai l’impression d’être dans une bulle et pour battre Garbiñe, il faut faire un très bon match ; c’est un battant et même à la fin, quand il avait un set et un break d’avance, je savais qu’il n’allait pas lâcher prise. passer un point », a-t-il ajouté.

« Je suis un peu comme un dinosaure sur le circuit, j’ai 16 ans, donc j’ai joué beaucoup de matchs et j’ai fait face à beaucoup de situations que j’ai surmontées. Je pense que l’expérience que j’ai. m’a aidé aujourd’hui. », il ajouta.

Dans « l’ère ouverte », seuls Ai Sugiyama du Japon, avec 62 apparitions, et Francesca Schiavone d’Italie, avec 61, ont disputé plus de Grands Chelems d’affilée.

Lui et Muguruza se sont affrontés quatre fois, et Cornet s’est toujours révélé être un adversaire redoutable.

Leurs matchs précédents étaient divisés, mais Cornet a gagné pour la dernière fois lors d’un bris d’égalité en quart de finale à Berlin l’année dernière.

Muguruza a eu du mal depuis le début à Melbourne, a cassé son premier jeu de service et traîné 2-0 après avoir commis six fautes directes lors de ces premiers matchs.

Cornet a clôturé le premier set en 47 minutes, l’Espagnol remportant seulement 57% des premiers services et des proportions pires dans le second.

Le deuxième set a vu Cornet gagner un point de rupture dans le cinquième jeu avec une volée dans le filet, qu’il a convertie avec un coup droit croisé pour prendre une avance de 3-2 et gagner de manière convaincante.