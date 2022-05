Aliança Francesa Porto Alegre promeut le débat d’idées

Aliança Francesa Porto Alegre, en partenariat avec la Fondation Iber et le Centre Intermondes de La Rochelle, promeut cette année le deuxième Débat d’idées, dans le but de débattre de l’importance de la résidence artistique dans les arts visuels, car elle offre un espace de expériences et échanges artistiques, multiculturels et d’apprentissage.

L’événement aura lieu le 26 mai, jeudi, à partir de 18h, à Fundao Iber. A 18h, nous vous proposons une visite des expositions du musée et, à 19h, un débat d’idées, à l’auditorium Iber. L’événement sera également diffusé sur YouTube depuis l’AFPOA.

Les invités du débat étaient David Ceccon, Leandro Machado, Letícia Lopes et Xadalu Tupã Jekupé, artistes lauréats du Prix de l’Alliance française pour l’art contemporain. Tous ont une expérience de résidences artistiques au Centre Intermondes, à La Rochelle, France. De cette façon, ils peuvent partager leurs expériences avec nous. Il y aura également la participation d’Edouard Mornaud, Directeur du Centre Intermondes (résidence artistique internationale) associé à la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de La Rochelle. Le débat sera médiatisé par le journaliste Roger Lerina.

L’événement sera en portugais, avec des traductions séquentielles, animé par Mélanie Le Bihan, directrice de l’Alliance française.

À propos des invités :

David Ceco

David Ceccon est diplômé en arts visuels de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS). Artiste multidisciplinaire, sa pratique artistique reflète l’existence de sujets biologiques, culturels, réels et virtuels dans la société contemporaine. Il a tenu 6 expositions personnelles et participé à plusieurs expositions collectives nationales et internationales. Il développe et participe également à divers projets dans le domaine des arts visuels, notamment des projets graphiques et scénographiques. Il a remporté le prix IEAVI (2016), le prix Açorianos de la révélation et artiste exceptionnel en gravure (2016) et le prix Aliança Francesa pour l’art contemporain (2018) – pour lequel il a reçu une résidence artistique en France. Il est le co-créateur et artiste-collaborateur de Revista Fracasso (@revistafracasso), nominé pour le Prix Açorianos (2021). Il est actuellement représenté par Galeria AURA (SP). Il travaille également comme assistant de direction chez CoCreate TH en partenariat avec Art Sense à Londres (Royaume-Uni).

Leandro Machado

Leandro Machado dos Santos est né à Porto Alegre/RS, en 1970. Licencié en Beaux-Arts – Peinture, en 2003 et Diplômé en Éducation Artistique, en 2007, tous deux de l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul. Il a également une spécialisation en santé mentale – Hôpital psychiatrique de São Pedro, Résidence en santé intégrée, École de santé publique (Porto Alegre/RS, 2007). Il a organisé des expositions individuelles telles que Road Archaeology, en 2019, au Centre Intermondes, à La Rochelle, France, et en 2018, Schematic Drawings – présenté à la Pinacothèque Aldo Locatelli, à Porto Alegre/RS. Il a également participé à des performances de groupe telles que Rua!, en 2020, au Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro/RJ. A remporté un prix au 5e concours d’art imprimé Goeth-Institut Porto Alegre, 2020. Et en 2017, 1ère place Aliança Francesa de Arte Contemporânea, d’Aliança Francesa Porto Alegre.

Léticia Lopez

Letícia Lopes est née à Campo Bom/RS, 1988, vit et travaille entre São Paulo et Porto Alegre. Diplômé des Beaux-Arts (UFRGS, 2016), il participe à des performances de groupe depuis 2013, son travail a été présenté à São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, France et République Tchèque. En 2022, il tient sa 8ème exposition personnelle, « Anima », à la galerie Verve (SP) avec des sous-titres d’Agnaldo Farias, et en 2019 il est lauréat du 3ème Prix d’Art Contemporain Aliança Francesa, ce qui lui vaut le titre de premier performance solo à l’étranger, « Je veux être adorée » (La Rochelle/FR). Toujours en 2019 et aussi en 2021, il a été nominé pour un PIPA Award. Développant ses recherches principalement à travers la peinture, l’artiste explore l’espace d’ambiguïté et de mystère entre réalité et représentation, explorant le support et le montage des œuvres comme un outil pour proposer de nouvelles significations.

Xadalu Tupa Jekupe

Xadalu Tupã Jekupé est un artiste métis qui utilise des éléments de sérigraphie, de peinture, de photographie et d’objets pour aborder la tension entre les cultures indigènes et occidentales dans les villes sous la forme d’art urbain. Son travail et les conversations avec les sages autour du feu sont devenus l’une des sources les plus puissantes de l’art visuel contre l’éradication de la culture indigène du Rio Grande do Sul. Le dialogue et l’intégration avec la communauté Guarani Mbyá permettent à l’artiste de sauver et de reconnaître ses propres ancêtres. Né à Alegrete, Xadalu Tupã Jekupé a des origines liées aux peuples aborigènes qui habitaient historiquement les rives de la rivière Ibirapuitã. En 2020, son œuvre « Attention Zone Indigène » a été transformée en drapeau et arborée sur le dôme du Musée d’Art de Rio. Quelques mois plus tard, il remporte le prix Aliança Francesa avec l’œuvre « Colonial Invasion : Meu Corpo Nosso Território », ce qui le conduit à la résidence d’artiste en France, au Centre Intermondes en 2021.

Édouard Mornaud

Edouard a 25 ans d’expérience dans des rôles de leadership culturel, notamment au ministère de la Culture du ministère français des Affaires étrangères à Paris, en tant que directeur général de l’Alliance française de Melbourne, en Australie, attaché culturel de la Commission européenne en Asie du Sud-Est, conservateur adjoint de l’AFAA/ Culturesfrance (aujourd’hui Institut Français) et depuis 2008, il est directeur du Programme international de résidences artistiques au Centre Intermondes de La Rochelle. Dès ses débuts en tant que responsable culturel pour l’Alliance française à Bangkok et responsable culturel français à Nazareth, en Israël, il a méthodiquement construit une carrière autour du développement et de la prestation de programmes culturels complexes, avec un accent particulier sur les relations interculturelles.

intermédiaire

Roger Lérina

Journaliste et critique de cinéma, membre de l’Abraccine (Association brésilienne des critiques de cinéma). Il a été vice-président de l’Association des critiques de cinéma du Rio Grande do Sul (ACCIRS) entre 2008 et 2010 et président de 2010 à 2012. Editeur du site Roger Lerina (rogerlerina.com), une plateforme dédiée aux actualités, articles et vidéos sur le cinéma, arts de la scène, musique, arts visuels et événements culturels. Il est membre du conseil artistique de l’événement Noite dos Museus à Porto Alegre depuis 2019. Il est membre du comité de sélection de l’attraction musicale de la Virada Sustentável à Porto Alegre depuis 2018. ) et du 11e Border International Festival du cinéma (2019). Commissaire du projet My Favorite Film and Adaptation: Between Literature and Cinema, tous deux menés à l’Instituto Ling. Il a travaillé comme reporter et critique de cinéma sur Canal Brasil. Programmateur pour trois salles au Cine Grand Café, ouverture fin novembre 2021 au Shopping Nova Olaria, à Porto Alegre.

SERVIR

Débat d’idées de résidence d’artistes en tant qu’espace d’approfondissement, d’expérience multiculturelle et d’apprentissage de l’art

Lorsque: Jeudi 26 mai 2022 à 18h

Jeudi 26 mai 2022 à 18h Où: Fondation Iberê Camargo et AFPOA YouTube

Fondation Iberê Camargo et AFPOA YouTube Interdit France