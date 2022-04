Alejandro Riaño dit au revoir aux réseaux sociaux après avoir été critiqué et ridiculisé

L’humoriste et critique politique Alejandro Riaño a surpris ses followers en annonçant qu’il se retirerait du réseau social et, de fait, ce jeudi, il a fermé son compte Twitter.

L’acteur qui a donné vie au célèbre personnage de « Juanpis Gonzáles », assure qu’il en a assez des messages envoyés sur les plateformes numériques, car il sent que son pays est divisé et estime que certaines plateformes sont un gouffre.

« Je parle par amour. Comme c’est dégoûtant ce cloaque de haine qu’est Twitter. Comme c’est terrible que nous ne soyons pas unis du tout. Je suis dévasté par la douleur pour tant de choses, mais en plus de toutes les conneries lancées sur ce réseau, rien de constructif, qui me blesse », a déclaré Riaño sur son compte Twitter.

Après avoir souligné que la plate-forme est un espace de haine, Riaño en profite pour expliquer que « Juanpis González » n’est qu’un personnage qui veut signaler toutes les mauvaises choses et faire tomber les Colombiens.

« Comme la guerre est fatigante. De la haine. Avec mon personnage, je veux représenter tout ce qui ne va pas dans la vie. Machisme. classicisme. xénophobie. homophobie. Et je ne pense pas que nous soyons prêts à comprendre des choses aussi basiques pour être guéries. Nous sommes très mauvais », a déclaré avec humour.

Peu de temps après, il écrivit : « Il est facile de vouloir se sauver aux dépens des autres. Juanpis représente tout cela et j’en ai marre de l’expliquer. Un jour, ils comprendront le travail incroyable que nous avons accompli. Je vais continuer un moment, pas trop longtemps. Merci à ceux qui comprendront ! »

Puis il ajouta : « Un jour ils comprendront, car il est clair qu’ils ne savent qu’insulter. Bien sûr mon personnage est insultant parce qu’il vous représente tous, ceux qui sont comme ça. Se voir reflété est douloureux. »

Avant de supprimer temporairement son compte Twitter, l’humoriste a eu la chair de poule parce que le peuple colombien lui faisait mal de ne pas pouvoir avancer car ils ne pouvaient que « faire caca ».

Quel pays de merde. La même merde que nous leur lançons. Personne n’est fier de sa terre et nous nous lançons juste de la merde. Je les aime et je pars. Gros câlins ! Je continuerai à contribuer plus que je ne le sais. Riaño.

L’artiste a été impliqué dans la controverse ces dernières années après avoir joué le jeune despote ‘Juanpis González’, qui montre comment certains espaces publics et politiques peuvent devenir moins favorisés par la société.

L’un des derniers événements que ‘Juanpis’ a eu dans l’œil du cyclone a été les commentaires « racistes » qu’il a tenus contre l’activiste politique qui a perdu son siège au Congrès républicain, Miguel Polo Polo.