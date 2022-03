Alain Delon veut recourir à l’euthanasie pour mettre fin à ses jours

« Vieillir, c’est nul ! » « Je soutiens l’euthanasie. » De cette manière, être reconnu L’acteur français Alain Delon Il a demandé à son fils d’être chargé d’organiser l’ensemble du processus et d’être avec lui dans ses derniers instants.

acteur français Antoine Delonfils du légendaire Alain Delon, a révélé cette semaine que son père, qui a eu 86 ans en novembre, a décidé de mettre volontairement fin à ses jours en euthanasie.

Récemment entretienAlain Delon a déclaré qu’il n’hésiterait pas à recourir à l’euthanasie si nécessaire.

« Je soutiens (l’euthanasie). D’abord parce que je vis en Suisse, où l’euthanasie est légale, et aussi parce que je pense que c’est la chose la plus logique et la plus naturelle à faire », a-t-il déclaré. artiste dans une interview accordée à une chaîne de télévision locale.

« A partir d’un certain âge, à partir d’un certain moment, une personne a le droit de partir en paix, sans passer par les hôpitaux, les piqûres, etc… » a dit Delon. Et il a avoué qu’il l’avait déjà fait volonté Alors, vous héritage pas une pomme de discorde parmi ses proches.

Après avoir souffert coup double Depuis 2019, l’acteur se remet petit à petit et se sent déjà beaucoup mieux, même s’il doit marcher avec une canne, note le site d’information RT.

« Vieillir, c’est nul ! » Delon a dit juste avant hospitalisé il y a trois ans. « On n’y peut rien, c’est l’âge. Vous perdez la face, vous perdez la vue. Vous vous réveillez et, malheureusement, vous avez mal à la cheville », a déploré le acteur.

En janvier 2021, l’ex-femme de l’artiste est décédée. Nathalie Delon, qui appartient également au monde de la cinématographie. La femme souffre cancer du pancréas et, comme son ex-mari, elle voulait mettre fin à ses jours par euthanasie. Peut-être que sa mort a conduit Delon à prendre cette décision maintenant, comme cela a été souligné dans plusieurs médias.