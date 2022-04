Alain Delon dit au revoir aux fans. Il a pris la décision de s’endormir

Une lettre d’adieu de l’acteur Alain Delon a fait surface en ligne. Le Français de 86 ans a commencé à lutter contre ses problèmes de santé il y a des années. Qu’a-t-il dit dans la lettre ?

Alain Delon est l’un des acteurs les plus populaires de l’histoire. Il est né en 1935 en France. Il joue principalement le personnage d’un flic ou d’un bandit taciturne, c’est pourquoi il est considéré par les fans comme une icône de la masculinité. Les rôles les plus célèbres qu’il a joués dans des films tels que: Rocco et ses frères, Eclipse, Léopard, Samouraï, Dans le cercle du mal.

Non seulement à l’écran, il joue un dur à cuire. Il était lui-même un soldat de la marine et un vétéran de la première guerre d’Indochine. Dans sa vie personnelle, elle a beaucoup de culottes. Il est le plus lié au mariage avec Nathalie Delonavec qui il a un fils L’ego d’Anthony avec Rosalie van Breemenavec qui il a un fils Alaina Fabienne et une princesse Anouchk.

Récemment, la santé de l’acteur de 86 ans s’est considérablement détériorée. Il y a trois ans, il a eu un accident vasculaire cérébral et un accident vasculaire cérébral. Il y a quelques semaines, un homme affligé a décidé de subir une euthanasie. Son fils aîné, Anthony, lui a promis qu’il réaliserait son souhait et l’accompagnerait jusqu’au bout. Le sujet de l’euthanasie n’est pas un tabou dans la famille Delon.

La première épouse d’Alain, Nathalie, a également décidé de subir l’intervention l’année dernière, mais cela ne s’est pas produit car elle est décédée prématurément d’un cancer.

Il est vrai qu’il a choisi de mourir de son vivant, c’est-à-dire quand il a choisi, et a donc choisi euthanasie… Heureusement, nous n’avons pas utilisé cette procédure. Je dis bonne chance car tout est prêt. « On a des gens comme ça », a déclaré Anthony Delon peu après.

On ne sait pas encore quand la procédure d’euthanasie d’Alain sera terminée, mais l’acteur a préparé une lettre d’adieu.

La lettre d’adieu d’Alain Delon. Qui contient?

Son contenu a d’abord été publié par les médias occidentaux. Le journaliste transmet ses paroles aux fans. Il les a remerciés pendant des années. Il a également livré un court message à la prochaine génération d’acteurs.

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné au fil des ans et m’ont soutenu. J’espère que la prochaine génération d’acteurs trouvera en moi un exemple non seulement professionnel mais aussi dans la vie, entre victoire et défaite. Merci. Alain Delon – la légende du cinéma a écrit.

Alain avait préparé toute la documentation nécessaire à la procédure, sa mort n’était donc qu’une question de temps.

