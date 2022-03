Alain Delon demande à son fils de préparer son euthanasie : « C’est la chose la plus logique et la plus naturelle »

Alain Delon en mai 2019 à Cannes, France (John Phillips/Getty Images)

Anthony Delon, fils de la légende du cinéma Alain Delon, a révélé que son père, qui a eu 86 ans en novembre dernier, lui avait demandé d’organiser son euthanasie.

En dialogue avec la radio française RTLmentionné il a promis d’accompagner son père jusqu’à la finselon vos dernières instructions. « Ouais, c’est vrai, il me l’a demandé (pour l’euthanasie)», a-t-il admis dans une interview donnée à l’occasion du lancement de son livre Entre chien et loupoù il revient sur sa vie.

Selon la revue Indiquer, Alain est sensible à la façon dont son fils s’occupe de son ex-femme Nathalie Delon, décédée en janvier de cette année. pour le cancer du pancréas. « C’est vrai que j’accompagnais ma mère. C’est vrai qu’il a décidé de mourir de son vivant. Il a choisi de choisir l’euthanasie‘, a-t-il raconté.

Puis il a précisé qu’au final sa mère n’avait pas utilisé cette méthode pour mourir. « Heureusement, nous n’avons pas utilisé ce procédé. Je dis heureusement car tout est prêt. Nous avons les gens », a-t-il expliqué.

Alain vit en Suisse, où la procédure est légale, et a exhorté son fils à organiser l’ensemble du processus et à l’accompagner dans ses derniers instants. Dans une récente interview, le célèbre acteur a déclaré qu’il n’hésiterait pas à recourir à l’euthanasie si nécessaire.

« Je soutiens (l’euthanasie). D’abord parce que je vis en Suisse, où l’euthanasie est légale, et aussi parce que je pense que c’est la chose la plus logique et la plus naturelle à faire.” a déclaré l’artiste dans une interview accordée à une chaîne de télévision locale.

« A un certain moment, la personne a le droit d’aller tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres, etc…. », a déclaré l’acteur français. tout en prétendant avoir fait un testament pour que son héritage ne soit pas perdu.

Après avoir subi un double AVC en 2019, l’acteur se remet progressivement et se sent beaucoup mieux, même s’il devait marcher avec une canne. « Vieillir c’est nul !», a-t-il déclaré peu avant d’entrer à l’hôpital il y a trois ans. « Vous ne pouvez rien faire. Vous perdez la face, vous perdez la vue. Tu te réveilles et ta cheville te fait mal« , a-t-il déploré.

Alain Delon et son fils Anthony Delon (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

une légende du cinéma

La légende commence à Cannes. Il s’y rend pour la première fois en 1956, invité par l’une de ses nombreuses conquêtes, et malgré le fait qu’il n’ait tourné aucun film, son physique et sa bravade le rendent vite reconnaissable et permettent de sortir plus facilement de l’émission avec une bonne liste. de contacts. . .

« S’il n’était pas acteur, il mourrait. le cinéma est mon destin», a-t-il avoué en 2017 dans le magazine Paris-Match traductrice, née à Sceaux, à la périphérie de la capitale française et issue d’une famille brisée qui s’est retrouvée entre les mains de parents nourriciers.

Il embrasse le métier en autodidacte à la demande directe de son premier directeur, Yves Allégretqui en 1957, avec « Quand la femme s’en mêle », lui donne le conseil qui deviendra son mantra : « Soyez vous, n’agissez pas« .

La liste des cinéastes de premier plan qui travailleront ensuite avec lui fait de Delon non seulement une icône du cinéma français des années 1960 et 1970, mais aussi l’un des grands symboles de la cinématographie internationale.

La consagración le llegó en 1960 de la mano de Luchino Visconti avec « Rocco et ses frères »mais dans le titre filmographique c’est comme « La Piscine » (1969), de Jacques Deray, ou, la même année, « Le clan des siciliens », d’Henri Verneuil.

« C’est la femme qui m’aimait qui m’a fait entrer dans ce métier et qui s’est battue pour moi», se souvient l’acteur à Cannes.

Alain Delon est avec Brigitte Bardot

Longue liste de romances

Certaines de ses romances les plus célèbres étaient avec des collègues. à l’Autriche Romy Schneider Il la rencontre en 1958 sur le tournage de « Christine » Pierre Gaspard-Huit, alors qu’elle est déjà célèbre grâce au succès de « Sissi » et qu’elle n’est qu’une débutante.

Pendant cinq ans, elles ont été des « copines européennes »jusqu’à ce que, incapable de dire la vérité sur son visage, Delon rompe avec lui par courrier pour partir avec un mannequin et actrice Nathalie Canovasqui en 1964 a donné naissance à son fils Antoine.

Le grand écran les a ensuite réunis dans des films comme « La Piscine » et Schneider reste une figure importante de sa vie. « Une étoile ne s’éteint jamais», disait-il d’elle en septembre dernier à l’occasion de ce qui serait le 82e anniversaire de l’actrice, décédée en 1982.

Votre relation avec Brigitte Bardot C’est toujours platonique, selon les deux protagonistes, et une histoire plus longue, comme celle qui l’unit au mannequin et présentateur hollandais. Rosalie van Breemend’où sont nés ses deux jeunes enfants, Anouchka (1990) et Alain Fabien (1994).

« Je fais très bien trois choses : mon travail, les conneries et les enfants», a confié le passé Delon, lauréat du César du cinéma français en 1985 du meilleur acteur principal pour « Notre Histoire », de son compatriote Bertrand Blier.

La vieillesse l’a tenu à l’écart des projecteurs médiatiques et l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi en 2019 l’a finalement tenu à l’écart.

