agence de presse des emirats

DOUBAI, 26 décembre 2021 (WAM) – Son Altesse Cheikh Mansoor ben Mohammed ben Rached Al Maktoum, président du Conseil des sports de Doubaï, accueille les plus grandes personnalités du football à la 16e session de la Conférence internationale des sports à Doubaï, qui se tiendra le 27 Décembre, en conjonction avec les Dubai Globe Soccer Awards.

Organisée dans le cadre de l’Initiative mondiale Mohammed Bin Rashid Al Maktoum par le Conseil des sports de Dubaï, la Conférence internationale des sports de Dubaï réunit chaque année depuis 2006 les principales parties prenantes du football pour rechercher des moyens de développer et d’enrichir le sport aux niveaux national, régional et international.

Cheikh Mansour ben Mohammed a souligné l’importance de cet événement annuel, qui réunit des joueurs d’élite, des entraîneurs et des décideurs du monde du football.

Sa Sainteté a déclaré : « La Conférence internationale des sports de Dubaï est devenue une plate-forme mondiale permettant aux principaux joueurs de football, entraîneurs et professionnels de la formation d’échanger des points de vue sur le football actuel et futur. C’est également une plate-forme permettant aux décideurs du football de réseauter, de réseauter et de partager des idées sur comment accroître l’excellence dans le sport. Cet événement reflète le leadership des Émirats arabes unis et de Dubaï dans la promotion de l’excellence dans le secteur mondial du sport. »

Le président du Conseil des sports de Dubaï a également souligné la contribution des Émirats arabes unis à façonner l’avenir de divers terrains de sport. « Cette année, nous sommes ravis d’accueillir un nouveau groupe d’élite de stars, dont les performances ont transporté des sites de football à travers le monde et apporté de la joie aux fans aux quatre coins du monde. Il est tout à fait approprié pour nous de célébrer leurs réalisations lors de la cérémonie de remise des prix. au Burj Khalifa, qui est un symbole de l’excellence et de la créativité émiratie et un monument emblématique connu dans le monde entier. »

« Ce jour-là l’année dernière, nous avons accueilli la 15e session de la Conférence et la 11e édition des Dubai World Football Awards avec la présence physique de certaines des plus grandes stars mondiales et le président de la FIFA prononçant le discours d’ouverture en personne. Nos fortes mesures de précaution, qui nous ont permis de gagner la confiance du monde, nous donnent la confiance nécessaire pour accueillir la conférence et la cérémonie de remise des prix, le premier événement mondial de ce type à être organisé après la pandémie. Nous continuons à organiser des événements spéciaux nés aux Émirats arabes unis, qui sont devenus une plate-forme mondiale pour célébrer des réalisations extraordinaires dans le football. »

La Conférence internationale des sports de Dubaï commencera les activités de l’événement à 19h00. M. Cela sera suivi des Dubai Globe Soccer Awards, qui récompenseront des personnalités et des organisations exceptionnelles du monde du football en 2021.

L’événement étoilé de la Conférence internationale des sports de Dubaï réunira deux des plus grandes stars du football mondial, Robert Lewandowski et Kylian Mbappe, pour partager leurs expériences avec le public.

Le tireur d’élite polonais et du Bayern Munich Lewandowski participe également à la Conférence internationale des sports de Dubaï 2020, aux côtés de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo et de la légende du gardien de but Iker Casillas.

Il a été nommé joueur de football mondial de l’année à Dubaï en 2020.

Kylian Mbappé, originaire de France et du Paris Saint-Germain, est l’un des noms les plus célèbres du football mondial aujourd’hui. Le joueur de 23 ans a été salué comme l’un des meilleurs footballeurs du monde.

Vainqueur du Ballon d’Or de l’attaquant de l’année au début du mois, Lewandowski est en lice pour le prix du footballeur de l’année à Dubaï, aux côtés de Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Mohammad Salah. a été inclus dans la liste partielle après deux tours de scrutin par plus de 5 millions de fans dans le monde.

Lewandowski a également été sélectionné pour le prix du joueur de l’année TikTok Fans, aux côtés de Benzema, Mbappe, Messi, Ronaldo et Salah.

La liste restreinte pour les autres Dubai World Football Awards comprend : Joueur Esports de l’année : Aldossary ‘Msdossary7’ Mossad, Nicolas99fc, Nraseck, Rocky, Tekkz Club féminin de l’année : Barcelone, Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Paris Saint – Joueur de l’année Germain : Alexia Putellas, Lucy Bronze, Jennifer Hermoso, Samantha Kerr, Lieke Martens, Alex Morgan Défenseur de l’année : Leonardo Bonucci, Trent Alexander-Arnold, César Azpilicueta, Giorgio Chiellini, Rúben Dias, Antonio Rüdiger Année cette : Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer Club masculin de l’année : Chelsea, Al Ahly, Al Hilal, Atlético de Madrid, Flamengo, Manchester City Directeur sportif de l’année : Begiristain Mujika, Piero Ausilio, Luis Campos, Roberto Olabe, Marc Overmars Agent de l’année : Federico Pastorello, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola, Pini Zahavi Entraîneur de l’année : Roberto Mancini, Didier Deschamps, Hansi Fli ck, Josep Guardiola, Lione l Scaloni, Thomas Tuchel Équipe nationale de l’année : Italie, Argentine, Brésil, France, Maroc Traduit par / Samar Mohamed Reda.

