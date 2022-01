Affrontements lors d’un meeting de candidats français. Quelqu’un a battu les militants

Le candidat controversé à la présidentielle française Eric Zemmour a annoncé la formation d’un nouveau parti politique lors de sa première élection. Des milliers de personnes ont protesté contre sa candidature à Paris. Les médias ont présenté Zemmour comme un membre d’extrême droite.

Première rencontre et premier affrontement. Activiste avec la légende « Pas de racisme ! » Dans un pull sorti une sécurité battue. Des partisans du candidat Eric Zemmour les auraient agressés.

« Je pense que nous avons le droit de parler. Je pense que nous vivons dans une démocratie donc nous pouvons dire ce que nous voulons et cela n’aura pas de conséquences physiques. Nous sommes des militantes pacifiques », a déclaré l’une des femmes battues.

Ils qualifient la politique de raciste. Des milliers de personnes ont protesté contre lui à Paris. Ils n’aiment pas que la France soit dirigée par un homme qu’ils disent raciste et islamophobe. Mais Zemmour lui-même a nié les accusations.

« Non, non, bien sûr que je ne suis pas raciste. Non, tu n’es pas raciste non plus. Tout ce que nous voulons, c’est garder notre héritage. Nous défendons notre pays, notre patrie, l’héritage de nos ancêtres et l’héritage que nous nous confions. enfants », a déclaré le candidat.

Entre autres, il a annoncé lors de la réunion la formation d’un nouveau parti politique appelé Reconquête (ou Recapture).

« L’élection du prochain président sera une formalité pour le ‘macronisme’ dans les cinq prochaines années. La France continuera à disparaître silencieusement dans l’histoire et les Français à disparaître tranquillement dans leurs terres ancestrales », a déclaré Zemmour.

Il est venu sur le devant de la scène politique ces derniers mois, s’exprimant fermement contre l’islam et la migration. Bien que l’actuel président Emmanuel Macron soit toujours en tête des sondages, Zemmour rivalise pour la deuxième place avec l’extrême droite Marine Le Pen.

