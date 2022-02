ADN Construtora annonce un investissement pour sa première entreprise en France | Publicité spécialisée – ADN Construtora e Incorporador

Connue pour sa croissance et sa présence étendue dans la campagne, ADN est la 36e plus grande entreprise de construction au Brésil, selon le classement INTEC 2020. Dans l’État de São Paulo, ADN opère dans 24 villes, en plus de nouvelles bases commerciales à Campinas et Ribeirao Preto. À l’heure actuelle, l’entreprise de construction compte 4 084 unités en construction, plus de 16 000 seront lancées et plus de 500 employés directs et 2 500 employés indirects.