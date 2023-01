Adamczyk est de retour. La star tchèque est prête à retourner à la Coupe du monde après s’être cassé les deux jambes

La crosseuse de snowboard Eva Adamczyková se prépare à revenir dans la série élite un an après s’être cassé les deux jambes. Vendredi, il entamera les qualifications pour la course d’ouverture de la saison de la Coupe du monde, qui sera organisée par la station française des Deux Alpes.

Adamczyková a profité du report de la course dans les glaciers français, où la saison devait débuter fin octobre. Au final, il ne roulera que maintenant, puisque le triple vainqueur de la Coupe du monde complète son premier podium après une blessure. La semaine dernière, il a terminé troisième de la course FIS de catégorie basse à Pitztal.

Il a décidé de commencer en France après l’entraînement d’aujourd’hui. « Je suis content de moi et je veux me qualifier demain », a déclaré Adamczyková.

« J’ai bien roulé. J’ai pratiquement terminé la première manche, même si j’ai chuté au dernier saut. Ensuite, les deux manches suivantes ont été très bonnes, donc je me sens bien. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire », a-t-il ajouté.

L’entraîneur Jelínek était très satisfait de sa performance. « Si quelqu’un m’avait dit il y a deux ou trois mois qu’il allait faire un entraînement complet et avoir l’air bien, je n’aurais rien parié là-dessus », a reconnu l’entraîneur.

« Mon conseil est que s’il entre dans le carrousel de course, ce sera jusqu’à la fin de la saison, voire pas du tout. J’ai été très surpris par lui. Nous avons décidé qu’il essaierait de se qualifier et ensuite nous trouverions comment continuer, » a ajouté Jelinek.

La Coupe du Monde aura lieu aux Deux Alpes pour la première fois. Avant l’entraînement d’aujourd’hui, la piste n’était vue que par les entraîneurs lors de l’inspection. Après les commentaires des pilotes d’essai et de leurs entraîneurs, les organisateurs ont ajusté certaines sections.

Adamczyk a aimé la chanson. « Quelques choses doivent encore être réparées là-bas. Certaines des couvertures ne s’affichent pas là-bas. Nous verrons s’ils changent cela, mais nous espérons qu’ils le feront. Un début assez difficile pour les filles. Cela a plutôt bien fonctionné pour moi, mais beaucoup des filles ici ont du mal à sauter et parfois à leur faire de grosses blessures », a-t-il expliqué.

Son coéquipier Adamczyk Vendula Hopjáková est tombé dans la première section, se plaignant de douleurs à la cheville lors de la séance d’entraînement suivante.

Outre le duo féminin, Radek Houser est également certain de se qualifier. Les deux autres places libres pour les hommes seront occupées par quelqu’un du trio Jan Kubičík, Matouš Koudelka, Kryštof Choura. Cela sera décidé après analyse de l’entraînement d’aujourd’hui.

L’équipe tchèque de snowboard cross ne s’entraîne pas dans l’hémisphère sud en été, et en raison du manque de neige sur les glaciers européens, elle a un temps de préparation sur la planche beaucoup plus court que d’habitude.

« Nous sommes allés deux fois au Stelvio et au Pitztal et une fois à Hintertux. Lors de la finale, la séance d’entraînement a fonctionné pour nous mais malheureusement, elle a commencé très tard. En raison du manque de neige, nous avons commencé un mois plus tard que d’habitude, et nous n’avions pas de l’été, que passe plus ou moins tout le monde dans l’hémisphère sud, car les glaciers français et suisses fondent », a regretté Jelínek.

Les mauvaises conditions de neige ont également forcé un autre changement dans le calendrier SP. La course à Montafon, où Adamczyková s’était blessé lors de la compétition par équipe de l’an dernier, a été reportée de onze jours aux 19 et 20 décembre par les organisateurs autrichiens. Avant cela, il roulera à Cervinia, en Italie.