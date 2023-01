ACTUEL Mont Blanc 2021 – Horydoly.cz

Temps: Chamonix Météo

Conditions pendant l’escalade : Chamonarde

Guide de montagne: Guide Chamonix

Caméras Web : France et Italie

19 mai

Deux skieurs sont morts dans une avalanche

Une avalanche a enseveli skieurs et guides de haute montagne dans le secteur de l’Aiguille du Midi de l’actuel massif du Mont-Blanc. Avec la réouverture du téléphérique de l’Aiguille du Midi, de nombreux skieurs et randonneurs cherchent à profiter au maximum de la journée ensoleillée. « C’est ce dont nous avions peur », a déclaré le chef de la police locale aux médias. A 10h30, deux skieurs déclenchent une avalanche sur le couloir des Cosmiques. Un homme de 23 ans originaire de Chamonix a été emporté et retrouvé mort sous plus de deux mètres de neige par des collègues. A 0h45, plusieurs témoins voient une avalanche partir du versant sud de la crête des Cosmiques. Un guide de haute montagne de 61 ans et ancien sauveteur de la vallée de Chamonix en est mort.

17 mai

Aiguille du Midi

Téléphérique de l’Aiguille du Midi quittera Chamonix pour la première fois après l’arrêt du coronavirus le 19 mai.

1er mars

Snowboard sur Trent

Randonnée en splitboard au-dessus du village de Trient sur le versant suisse des montagnes du Mont Blanc.

Mont blanc: 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016

2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010

Mont Blanc à Horydole

GUIDE Mont-Blanc ! C’est impossible sans connaissances, fitness et équipement

3 MOUNTAIN TRAVERSE Mont Blanc depuis la selle du Midi

GOUTER ROUTE Lucie est géniale sur le Mont Blanc

GOUTER ROUTE Touristes tchèques en blanc

ROUTE DU GOUTER français normal sur le Mont Blanc

ROUTE GONELLA Route italienne normale vers le Mont Blanc

ARÊTE COMPLÈTE Mont Blanc de l’Italie à la France

PHOTO historique du Mont Blanc

CYCLISME Patrik Bém pédale le long du Mont Blanc

BLACK WIdows 6-8 mille alpinistes sont morts sur le Mont Blanc