Actualités de France et de la Région

Marcos Limonti

Séances Franca Basquete a battu São Paulo 92-87, ce samedi 8, au gymnase Pedrocão, à Franca, pour le tour final du premier tour de la phase de classement NBB (Novo Basquete Brasil).

Avec cette victoire, l’équipe dirigée par Helinho Garcia a réalisé un record sans précédent en terminant le premier tour du NBB invaincu pour la première fois de son histoire. L’équipe de Francan a remporté 16 victoires en 16 matchs joués.

De plus, Session Franca, en garantissant la première place, a acquis le droit d’envoyer des matchs de Super Coupe 8 à domicile. La compétition débutera la semaine prochaine et se qualifiera pour la Ligue des champions américaine. Pour le NBB, Franca jouera à nouveau le 27 de ce mois, contre Pinheiros, à Pedrocão.

Le match de samedi a été très équilibré, l’équipe de Morumbi remportant la première et la seconde mi-temps par une marge de 29-28 et 23-22, portant le total à 52 à 50 en première mi-temps.

Progressivement, l’équipe locale a frappé sa défense et a arrêté l’attaque de São Paulo. Avec cela, ils ont remporté le troisième quart par 20 à 13. Franca a même ouvert une avance de 10 points sur ses rivaux, et même dans le dernier quart montrant un match nul avec 22 points, l’équipe de Helinho Garcia a garanti un exploit historique, égalant Flamengo, une autre équipe qui a également terminé un tour complet de la compétition nationale sans perdre.

Marquinhos, de São Paulo, a été le buteur du match avec 24 points. Les moments forts de Franca ont été Lucas Mariano, avec 23 points, suivi de Georginho, avec un double-double (16 points et 13 rebonds), David Jackson avec 14 points et Scala et Márcio, avec 12 points chacun.