Actualités de France et de la Région

Vinicius Nunes/GCN

Circulation sur les trottoirs de la Praça Barão, centre-ville

Ouvert de 9h à 15h, le commerce le jour de la fête de Nossa Senhora da Conceição, patronne de Franca, ce mercredi 8, a un mouvement intense, avec beaucoup de monde dans les rues. Les commerçants sont satisfaits des mouvements populaires, qui ont un impact direct sur leurs ventes. La plupart des piétons se promènent et se concentrent sur les pâtisseries, les glaciers et les lieux de vente de nourriture. Même ainsi, il n’y a pas que le secteur alimentaire qui enregistre des ventes élevées. « Aujourd’hui, le mouvement était bon, nous avons bien vendu. On se croirait samedi », raconte Kelly Peixoto, propriétaire de la boutique Só Panos. Tout comme un samedi ordinaire dans le centre-ville, le trafic est également chargé. Ceux qui arrivent dans la zone centrale ont du mal à garer leurs véhicules. Avec la même vitesse intense, la plupart des parkings se sont remplis. Les jours fériés, bien que la plupart des magasins ouvrent leurs portes, certains restent fermés. Le marchand Moisés Vilela, propriétaire de Papelaria Krepon, a ouvert sa boutique et partagé les résultats. « Aujourd’hui, le mouvement est assez satisfaisant, cela vaut la peine pour nous, commerçants, de travailler les jours fériés, même si les horaires sont réduits à 15 heures. Il y a du mouvement, il n’y a même pas de place pour garer la voiture, donc ça tourne pour tout le monde », explique Moisés.