Actualités de France et de la Région

Des hommes d’affaires alignés sur le gouvernement de Bolsonaro ont manifesté contre la guerre en Ukraine, ce qui va à l’encontre de l’orientation affichée jusqu’à présent par le président brésilien.

La critique la plus sévère est venue du propriétaire de Madero, Junior Durski, qui a des liens avec la région et apporte des recettes ukrainiennes et polonaises à son menu. L’homme d’affaires a publié un message sur les réseaux sociaux disant que la guerre était insensée, insensée et insensée.

« Ce président russe est inhumain. Préparons-nous à faire notre part, à accueillir nos frères ukrainiens à bras ouverts, à offrir soutien, aide et emplois à ceux qui ont fui la guerre et immigré au Brésil, tout comme le font les Brésiliens avec nos ancêtres. Que Dieu ait pitié de nos frères en Ukraine », a écrit Durski.

Salim Mattar, fondateur de Localiza, qui a autrefois occupé le secrétariat du gouvernement bolsonariste, s’est également adressé aux médias sociaux pour dire que la guerre est inacceptable de nos jours et représente un échec du dialogue.

« Les dirigeants prennent des décisions qui aboutissent à la guerre, qui, par conséquent, détruit les biens et prend la vie des habitants. Les signes traumatisants de la guerre durent des années et certains peuvent durer », a déclaré Mattar sur Internet.

L’homme d’affaires sino-brésilien Winston Ling, connu comme l’homme qui a présenté Paulo Guedes à Bolsonaro lors de la campagne de 2018, s’est moqué de la guerre pour maintenir l’harmonie entre les nations.

Ling, qui investit dans des entreprises liées aux concours de beauté féminins, a publié sur Internet une photo de deux femmes assises l’une à côté de l’autre et se souriant.

Sur la photo, l’un porte une ceinture de sécurité de Russie et l’autre d’Ukraine. L’homme d’affaires a donné une légende disant que c’est comme ça que ça devrait être.

Bolsonaro a épargné le président russe Vladimir Poutine des critiques et a déclaré qu’il était exagéré de parler de carnage dans cette guerre.

Il a même rendu visite à son homologue russe une semaine avant le début de la guerre, sous prétexte de promouvoir les relations commerciales avec Moscou, et a déclaré ce dimanche (27) que le Brésil devait rester neutre. Il a également déclaré qu’il était nécessaire d’avoir des responsabilités dans les affaires avec la Russie et que le Brésil était dépendant des engrais.