Actualités de France et de la Région

Télévision brésilienne

Des hommes travaillent pour sauver les victimes de la pluie à Petropolis



La ville de Petropolis, dans l’État de Rio de Janeiro, qui a été frappée par une tempête mardi (15), prévoit toujours de fortes pluies ce samedi (19). Depuis le début du drame, la municipalité fait face à des périodes de pluies de retour qui mettent en péril la recherche des personnes disparues et le redressement de la ville, notamment en perturbant les travaux. Ce samedi (19), l’épais brouillard qui s’était produit depuis les premières heures de la matinée et s’était poursuivi dans l’après-midi, a entravé le travail de l’équipe, notamment l’évacuation des corps des victimes. Le brouillard causé par les nuages ​​bas interfère également avec le nettoyage de la zone touchée. « Le placement de la zone de convergence sud-atlantique sur la région sud-est maintiendra des conditions météorologiques instables à Petropolis, avec de la pluie tout le temps. A partir de l’après-midi, il y a des prévisions de fortes pluies, également dues à l’instabilité générée par le réchauffement diurne », indique la prévision utilisée par la Protection civile. Les prévisions météo de samedi à 12h00 dimanche montrent un ciel nuageux à couvert, avec des pluies légères à modérées, avec des pluies modérées/fortes l’après-midi et le soir. « Les vents d’intensité faible à modérée sont plus forts lorsqu’ils soufflent. Température minimale 15ºC et maximale 24ºC. L’humidité relative de l’air variera entre 80% et 95% », a-t-il ajouté. Du dimanche au lundi (21) à 12h00 WIB, le temps devrait être nuageux à nuageux, avec des pluies légères à modérées prévues à tout moment. « Avec des pluies modérées/fortes l’après-midi et le soir. Vent d’intensité faible à modérée, plus fort en soufflant, Température minimale 15ºC et maximale 24ºC. L’humidité relative de l’air variera entre 80% et 95% », a-t-il déclaré.

bourdonner

Pour aider à secourir les victimes des glissements de terrain, une équipe de la Coordination des ressources spéciales de la police de Rio (Core) a utilisé des drones pour soutenir le travail de la Défense civile. Des équipements survolent la zone pour rechercher des victimes et surveiller les zones touchées, en plus d’analyser le risque de nouveaux glissements de terrain. L’action faisait partie du groupe de travail de la police civile, qui comprend des experts médico-légaux et criminels, des papilloscopistes, des techniciens et assistants d’autopsie, des notaires et plusieurs postes de police de la région de Serrana fournissant un soutien terrestre et aérien à Petropolis. Image par drone de la pente d’un glissement de terrain à Petropolis, en raison de fortes pluies frappant la région montagneuse de Rio de Janeiro

effort collectif

Service de l’État de Rio de Janeiro aujourd’hui et dimanche dans un effort concerté à Petropolis pour aider les familles touchées par les pluies qui ont frappé la ville. Parmi les citoyens, beaucoup ont perdu leurs documents de base. Pour garantir une nouvelle carte d’identité et un duplicata de permis de conduire, le service de la circulation travaille en deux points. Un dans un poste temporaire dans un établissement fourni par Fecomércio di Sesc Quitandinha. L’autre se trouve au Colégio Estadual Rui Barbosa, à Alto da Serra, le quartier où s’est produit le plus grand nombre de victimes de glissements de terrain. Le service à Sesc Quitandinha est de 9h à 16h pour le service d’identité et de chauffeur. Au Colégio Rui Barbosa, il suit en même temps, mais uniquement pour le service d’identification civile avec les premier et deuxième exemplaires du registre général (RG), plus connu sous le nom d’identité. De plus, deux camionnettes de l’agence ont circulé dans le refuge à la recherche de personnes ayant besoin de papiers. Le véhicule les transporte vers deux points de service. L’enregistrement des résidents qui ont besoin de nouveaux documents est effectué en partenariat entre le Detran et le Département d’assistance sociale de Petropolis. L’inscription des personnes intéressées à recevoir une ligne de crédit du programme Petropolis Reconstruir se fait auprès d’AgeRio, une institution financière du gouvernement de l’État qui promeut le développement économique. Ce programme a été créé en raison de la tragédie et s’adresse spécifiquement aux victimes. Selon le gouvernement de l’État, la ligne de crédit s’élève à 200 millions de reais pour les entreprises municipales. « Les ressources sont destinées aux micro-entrepreneurs indépendants, informels et individuels et aux micro et petites entreprises, qui auront des taux d’intérêt nuls et des périodes de grâce allant jusqu’à 12 mois », a-t-il ajouté.

Loyer social

Ce week-end suit également l’enregistrement du loyer social, qui sera versé à ceux qui ont perdu leur logement à cause des inondations. Les demandes de prestations sont acceptées par le ministère du Développement social et des Droits de la personne. « Pour accélérer le processus, l’État a assoupli l’une des règles et les habitants de Petropolis auront jusqu’à 60 jours pour présenter un rapport émis par la Défense civile de la ville. Le document prouve qu’il est impossible de retourner à la résidence touchée », a-t-il expliqué, informant que 229 familles avaient été enregistrées.