Actualités de France et de la Région

Avec des annulations allant jusqu’à 100% des voyages et des voyages organisés, les entrepreneurs du secteur du tourisme à Capitólio, Minas Gerais, ont noté une baisse du trafic dans la région à la suite du décès de dix personnes touchées alors qu’elles traversaient un hors-bord à travers un canyon qui s’est effondré dans le bras du lac Furnas. Le drame, survenu le 8, intervient à un moment où l’on espère vivement la reprise des activités du secteur sur les rives du réservoir, l’une des principales attractions touristiques de l’État. En effet, avec des précipitations minimales, le lac a enregistré des niveaux d’eau bas jusqu’au second semestre de l’année dernière, ce qui a eu un impact sur l’activité maritime et, par conséquent, a affaibli, avec la pandémie, le tourisme dans la région. Selon les données de la PLTA Furnas, le 17 juin 2021, la hauteur du réservoir sera de 758,14 mètres. Actuellement, la hauteur du lac est de 760,26 mètres, selon les informations d’Alago (Lake Furnas Municipal Association). La hauteur considérée comme idéale, afin de ne pas gêner l’utilisation du réservoir à des fins récréatives, est de 762 mètres. Ce niveau permet, par exemple, à un bateau de naviguer sur la majeure partie du lac sans risquer de s’échouer. La hauteur du réservoir fluctue également en fonction de l’utilisation de l’eau pour la production d’électricité. Le lac Furnas baigne 34 villes du sud-ouest, du centre-ouest et du sud du Minas Gerais. Les destinations les plus populaires, telles que le canyon effondré, se trouvent cependant sur Capitol Hill. La chaîne touristique autour du lac comprend des hôtels, des auberges, des bars, des restaurants, des excursions en bateau, des cascades, des sentiers de randonnée et des visites dites de campagne, avec des visites de fermes qui produisent de la cachaça et du fromage, par exemple. Le propriétaire de l’un des principaux voyagistes de la municipalité, Douglas Batista, 37 ans, de Golden Sea, a déclaré que l’annulation des forfaits en ce moment de reprise possible a commencé à se produire dimanche (9), le premier jour après la tragédie. . « Il a été annulé à 100% », a-t-il déclaré. Selon l’entrepreneur, le client s’est également retiré de la location des deux maisons qu’il gère dans le quartier. « Dans l’ensemble, je devrais rapporter environ 50 000 R$. » Une femme d’affaires de la région qui a choisi de ne pas être nommée n’a pas divulgué le nombre, mais a déclaré avoir enregistré un grand nombre d’annulations de voyages ces derniers jours. Selon lui, les gens ont peur. L’homme d’affaires a estimé que, outre l’impact de la tragédie sur les touristes, l’annulation était due aux fortes pluies qui ont frappé le Minas Gerais jusqu’à la semaine dernière. Il y a eu des perturbations de la circulation sur plusieurs routes de la province. La demande d’anonymat de l’homme d’affaires est basée sur des évaluations faites par des opérateurs touristiques de la région ainsi que par des propriétaires d’entreprises liées au secteur selon lesquelles il y a un traitement qu’ils perçoivent comme négatif par la presse par rapport à la tragédie. Compte tenu de cela, le choix était de ne pas donner l’interview. Le secrétaire exécutif d’Alago, Fausto Costa, estime que la reprise du tourisme dans la région se fera sur la base de décisions qui doivent être prises par les autorités publiques concernant la sécurité dans la région. « Nous attendons des autorités qu’elles apportent une réponse rapide et appropriée », a déclaré Costa. « Aujourd’hui, tout est bloqué », a-t-il déclaré. Le scénario peut avoir d’autres facteurs influençant la pandémie de coronavirus avec des variantes microniques. Dans une note, la ville de Capitólio a indiqué que depuis l’accident, elle avait agi « efficacement en collaboration avec d’autres autorités compétentes ». « Nous soulignons notre engagement pour la sécurité et le développement d’un tourisme durable dans notre région, qui a été travaillé avec un sérieux total par toute notre équipe de collaborateurs (…) ». La police civile du Minas Gerais a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’effondrement du canyon de Capitólio. Une piste d’enquête tente de savoir s’il y a eu une quelconque intervention humaine dans la région qui aurait pu contribuer à l’effondrement.