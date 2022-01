Actualités de France et de la Région

Fichiers/GCN

Après près de 40 ans, l’équipe brésilienne de basket sera de retour en France pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les matchs contre l’Uruguay et la Colombie sont programmés les 25 et 28 février au gymnase Pedro Morilla Fuentes, dit Pedrocão. La dernière fois qu’une équipe brésilienne était à Franca, c’était dans les années 1980, lors d’une confrontation avec l’équipe Capital do Basquete, qui porte des noms comme Fransérgio, Robertão et Hélio Rubens. Le président de la CBB (Confédération brésilienne de basket), Guy Peixoto Jr., a célébré le retour de l’équipe en France, en se souvenant des grandes icônes qui sont passées par la ville. « Pour nous, c’est formidable d’être de retour dans la ville de Franca avec l’équipe nationale brésilienne. Une ville qui respire le basket-ball, a une grande histoire dans le sport et abrite des idoles comme Hélio Rubens, Toto, Fransergio, Fausto, Chuí, entre autres grands noms ». La superviseure de session Franca Basquete et l’ancien entraîneur de l’équipe nationale brésilienne, Lula Ferreira, ont souligné l’importance du jeu pour la ville de Franca. « Cela crée une connexion avec les fans et cela injecte également aux joueurs un sentiment du Brésil, la patrie, et offre au public de France l’opportunité de voir l’élite du basket brésilien jouer. en place, dans la ville, dans le gymnase saint au basket, Pedrocão. La ville est fière de recevoir notre équipe brésilienne ». Les affrontements contre l’Uruguay et la Colombie se poursuivent dans le Groupe B des Éliminatoires Amériques. En novembre, la Seleção s’était imposée deux fois face au Chili, à Buenos Aires. Le match était le premier d’une nouvelle commission technique, dirigée par l’entraîneur Gustavo de Conti et avec l’entraîneur Helinho Garcia comme entraîneur adjoint. Parmi les joueurs, Franca Basquete, le meneur Georginho, l’avant-centre Lucas Dias et le centre Lucas Mariano ont récemment fait partie de l’équipe nationale du Brésil.