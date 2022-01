Actualités de France et de la Région

Fichier GCN

Francana et Chapecoense (SC) à la Coupe de São Paulo 2018

La FPF (Football Federation of São Paulo) a été libérée le vendredi 17, jour et heure du premier match de la 52e édition de la Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hôte de la compétition du groupe 5, Franca a reçu les équipes Juventude (RS), Ponte Preta (SP) et Confiança (PB).

Le sorcier fait ses débuts contre Ponte Preta à 17h45 le 4 janvier (mardi). Francana retrouve la pelouse contre Confiança à 17h45 le 7 janvier (vendredi). Le dernier match de la phase de groupes aura lieu contre la Juventude à 20h00 le 10 janvier (lundi). Tous les matches de la phase de groupes se joueront au stade municipal « José Lanchar Filho ».

Le meilleur résultat de Feiticeira à Copinha était en 2020. Dans cette édition, ils ont finalement été éliminés par la Juventude lors de la deuxième phase.

Les deux premiers du classement sont qualifiés pour le second tour. Il y a 32 places et 128 équipes dans cette édition. Le concours commence le 2 janvier. La fermeture a lieu le 25 janvier, lors de la célébration de l’anniversaire de la ville de São Paulo.