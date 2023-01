Acheter de la nourriture trop chère pour les soldats : les ministres ukrainiens doivent avouer devant le parlement

L’archevêque de Prague Jan Graubnerv, s’adressant aux fidèles à St. Vitus au Château de Prague, nous rappelle que nous sommes en train d’élire un chef d’Etat et que la guerre fait rage en Ukraine. « Jésus est également venu vers nous dans cette situation avec son défi – commencez à penser différemment », retc. Selon Jésus, le royaume de Dieu est dans l’homme, a-t-il ajouté. « Lorsque vous laissez la vérité, la justice et l’amour vous gouverner, lorsque vous créez la paix au lieu de la tension, lorsque vous rayonnez l’amour et non la méchanceté. déclaré