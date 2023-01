Acheté à D1. Un itinéraire alternatif à l’autoroute offre la paix, mais aussi la liberté

Le tronçon D1 est le plus ancien et le plus long tronçon du tronçon en République tchèque. C’est également le site de la route européenne E50, longue d’environ 6 000 km, reliant la ville française de Brest à la ville russe de Makhakala sur les rives de la mer Caspienne. Mais revenons à la maison D1, qui relie principalement les villes de Prague, Brno, Ostrava et la pointe de la frontière tchéco-polonaise. L’histoire de cette succursale remonte aux années 1930. Le premier projet de 1935 s’appelait la route nationale de Plze Koice. Cette route à l’origine pavée menait à l’extérieur des villes densément peuplées telles que Prague ou Brno. Un peu plus tard, une proposition alternative a été avancée par la région de Brno, qui proposait de renforcer la ligne principale de Cheb à Koice. Cette ligne principale a deux embranchements (nord et autre) et selon Chust seulement l’embranchement 1. Aucune de ces deux propositions n’a reçu le soutien des riverains et leur mise en œuvre n’a jamais été réalisée.

Il s’agit d’un appel gratuit qui vous motive à penser à conduire et à contrôler vous-même la voiture. Certaines sections ne sont pas entièrement claires, mais la récompense est un trafic minimal.