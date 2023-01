Accueil peu aimable. Ce n’était pas très agréable, se sont plaints les biathlètes après avoir déménagé en France

Markéta Davidová (à gauche) et Lucie Charvátová lors d’un entraînement à Annecy.Photo : Jaroslav Svoboda/biathlon tchèque

Markéta Davidová (à gauche) et Lucie Charvátová lors d’un entraînement à Annecy.Photo : Jaroslav Svoboda/biathlon tchèque

Le ski est tout sauf skier sur la neige gelée dans un endroit appelé Venise alpine. « Bonjour ! Aujourd’hui on a testé la piste du Grand-Bornand pour la première fois et que dire, c’est pas si mal », ont renvoyé les biathlètes chez eux après l’entraînement de mardi via les réseaux sociaux.