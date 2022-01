Accord d’Aukus, la France se heurte aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’Australie. Von der Leyen défend Paris : « Traitement inacceptable »

Joe Biden ont choisi, au moins pour l’instant, la voie du silence, tandis que Boris Johnson au lieu de cela, il essaie de réparer une faille qui, de la réaction française, semble loin d’être guérie. Nouveau partenariat stratégique Aukus compris entre les états-unis d’Amérique, Grande Bretagne e Australie fournir l’approvisionnement sous-marin une Canberra pour contrer les progrès de la Chine dans le domaine deIndo-Pacifique a provoqué une crise diplomatique entre les pays alliés en raison de la décision de l’Australie d’annuler la fourniture de véhicules fabriqués par Paris, pour la valeur totale 56 milliards d’euros, prend en charge le chemin généré par Rolls-Royce e Système BAE.

Hier soir, le Premier ministre britannique a de nouveau souligné l' »énorme importance » des relations entre la Grande-Bretagne et la France et amour « inévitable » de Londres à Paris, pour tenter de réprimer les manifestations du gouvernement à travers les Alpes. Et pour cette raison, il a déterminé que « ce partenariat ne veut tout simplement pas être à somme nulle, il ne veut pas être exclusif, c’est quelque chose dont personne ne doit s’inquiéter et surtout pas nos amis français ». Au lieu de cela, le président de la Commission européenne a pris position pour la défense de la France, Ursula von der Leyen, qui a qualifié le traitement à Paris d' »inacceptable »: « Un de nos États membres a été traité de manière inacceptable, nous voulons savoir ce qui s’est passé et pourquoi », a-t-il déclaré Cnn a ajouté que la situation devrait être clarifiée « avant de procéder » affaires comme d’habitude« .

Des sources à la Maison Blanche ont déclaré à Biden « demander à » discuter avec le président Macron moyen d’aller de l’avant, pour parler de son profond attachement à l’alliance des États-Unis avec la France ». Cet effort vise également à faire fondre la tension créée par la conversation directe. « Le président a voulu communiquer son désir de travailler avec la France dans la région Indo-Pacifique et dans le monde – ont-ils expliqué – Nous continuerons à nous y engager dans les prochains jours et attendons avec impatience l’appel téléphonique entre le président Biden et le président Macron. »

Mais la décision de l’Australie d’annuler les achats de véhicules français est trop lourde. Le poids de 56 milliards qu’il porte Emmanuel Macron de se souvenir des ambassadeurs de France à Canberra et à Washington, une décision qui marque généralement le début d’une crise diplomatique. Le chef de l’Elysée rencontrera « dans les prochains jours » Biden pour discuter de la question, a déterminé plus tard un porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal. Philippe Étienne, l’ambassadeur transalpin à Washington, après avoir été rappelé chez lui pour des entretiens, a expliqué qu’il fallait trouver la raison dans la volonté de l’exécutif de « regarder la situation dans notre relation, essayer de voir les perspectives. C’est la raison pour laquelle j’ai été accepté par le ministre et président de la République », a-t-il déclaré au micro. Rtl.

Mais le diplomate a tenu à souligner que le choix du gouvernement de le convoquer lui et son partenaire à Canberra « marque le moment de gravité et la taille de notre préoccupation. Le rappel a déjà une réponse, il y a eu plusieurs déclarations, puis ce rappel. Nous devons continuer à parler de ce qui va se passer. Cela ne veut pas dire que parmi les chanceliers il y en a « un » Pause, mais un moment suffisamment sérieux pour choisir ce genre de position diplomatique. L’Amérique elle-même est soucieuse de maintenir sa relation avec la France, un allié sérieux, crédible et fiable. L’ambassadeur a ensuite rappelé que la France n’était « absolument pas informée » des doutes de l’Australie quant à la confirmation de la commande de sous-marins et a ajouté que les États-Unis « connaissent l’importance du contrat pour la France, tant sur le plan industriel que par rapport à notre stratégie dans le région Indo-Pacifique. » « Nous – conclut-il – avons besoin de l’Amérique en Europe, mais l’Amérique a également le désir de continuer à travailler avec nous. »

Il y a eu des contacts entre les gouvernements français et américain. Un fonctionnaire cité par Washington Post a confirmé les événements en face à face qui ont eu lieu jeudi et vendredi derniers entre le conseiller à la sécurité nationale de Washington, Jake Sullivan, et l’ambassadeur Etienne, qui a informé pour la dernière fois les Américains du retour du diplomate à Paris. Alors que le secrétaire d’État, Antoine Blink, essayant de parler au ministre des Affaires étrangères de Paris, Jean-Yves Le Drian, avant l’annonce d’Aukus, mais – selon des responsables américains – la volonté d’avoir une interview ne venait pas de Paris. Le Drian fait partie des membres du gouvernement français qui ont réservé les propos les plus durs à l’encontre du président américain, arguant que son approche s’avérait similaire à celle de son prédécesseur. Donald Trump, mais « sans tweets ».

Messages clairs envoyés depuis l’Australie. Vice-Premier ministre, Barnabé Joyce souligne que « L’Australie n’a pas besoin de prouver son amitié et son fort désir de protéger la liberté française. Nous avons des dizaines de milliers d’Australiens qui sont morts sur le sol français ou en protégeant le sol français lors de la première et de la seconde guerre mondiale. »