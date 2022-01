Accor : boom des ouvertures d’hôtels et de resorts en 2022

La société hôtelière française Accor connaîtra un boom des ouvertures d’hôtels et de complexes hôteliers dans le monde avec environ 300 établissements ouverts en 2022, principalement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

En Amérique du Nord, le Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences ouvrira ses portes, avec 35 étages comprenant un sky bar, un sky lobby de trois étages et un speakeasy, et ajoutera cinq autres hôtels dans le nord et le centre en 2022.

Il ouvrira de nouveaux hôtels à Londres, Doha et Moscou, ainsi que dans d’autres destinations telles que Tbilissi, en Géorgie et AlUla, en Arabie saoudite. À Londres, The Raffles London at The OWO ouvrira ses portes dans l’historique Old War Office, qui comprendra 120 chambres et suites, 85 résidences et 11 salles à manger et bars.

A Paris, les deux auront de nouvelles propriétés, MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot et bienvenue à Paris Vincennes. L’Europe comptera 22 nouvelles propriétés au cours de l’année. Les autres régions où Accor ouvrira des hôtels sont le Moyen-Orient, avec huit nouvelles propriétés, dont Raffles Doha et Fairmont Doha, ainsi que Banyan Tree AlUla, l’une des propriétés les plus luxueuses, selon Travel Pulse.

L’Asie accueillera cette année 20 nouveaux établissements de marque Accor, dont le premier de la toute nouvelle collection Emblems, le majestueux Guiyang Art Center Hotel, ainsi que d’autres hôtels de renom comme le Naru Hotel Seoul by MGallery.

Pour la région du Pacifique, The Sebel Wellington Lower Hutt en Nouvelle-Zélande ouvrira ses portes, proposant des appartements sur la rivière Hutt. De l’autre côté se trouve le Porter House Hotel by MGallery à Sydney, en Australie.

« Accor croit fermement au pouvoir de la diversité – dans nos effectifs, notre clientèle et notre marque », a déclaré Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor. « Nous introduisons constamment de nouveaux concepts et de nouveaux endroits passionnants à explorer. Avec plus de 300 nouveaux hôtels et centres de villégiature qui devraient ouvrir en 2022, nous sommes convaincus que chaque membre de notre vaste communauté de clients fidèles à travers le monde trouvera un endroit unique pour inspirer son prochain voyage. »

De même, comme rapporté REPORTUR.com.ar, le groupe hôtelier Accor a récemment annoncé l’expansion de sa marque internationale SLS Hotels & Residences en Uruguay, avec l’ouverture de SLS Punta del Este. Ce projet complet comprend 80 chambres d’hôtel et 150 résidences, réparties dans deux tours de style SLS au design avant-gardiste, à l’art contemporain et aux détails luxueux, qui font partie de l’ADN de la marque. (Accor a signé le premier but de l’Uruguay en SLS comme un but en soi).

Thomas Dubaere, PDG de Accor en Amérique du Sud, a ensuite confirmé : « Nous sommes ravis de lancer SLS Hotel & Residences, dans l’un des complexes les plus exclusifs d’Amérique latine, considéré comme le joyau de l’Amérique du Sud. Grâce à la signature de ce contrat, Accor renforce ses deux principales stratégies : le développement de produits lifestyle dans les pays hispaniques et l’intégration d’immeubles polyvalents ».