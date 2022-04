A Rennes, ils ont une ferme pollinique qui publie des prévisions polliniques pour les allergiques

Rennes (France) – Le soi-disant Polinarium, un petit jardin botanique, a vu le jour dans la ville de Rennes, en France, cultivant 15 espèces de plantes dont le pollen provoque la majorité des allergies printanières. Le bouleau, le saule ou le chêne du toit de la bibliothèque municipale est entretenu par le botaniste municipal Hervé Tiger. Chaque matin, il observait si de la poudre jaune était apparue sur les fleurs des plantes. Les résultats seront vérifiés par un allergologue et ensemble, ils enverront un rapport de pollen à une base de données locale. De là, l’information s’est propagée à toutes les personnes allergiques enregistrées dans la région, a rapporté l’agence de presse AFP.

En pot, ray-grass vivace, fétuque des prés, mélisse ou homard lobé se côtoient. Les botanistes prennent également soin des arbres, comme le bouleau ou le noisetier. Chaque plante vient ici de la nature et pousse initialement à une distance maximale de 20 kilomètres de Rennes. La proximité géographique est importante car, dans différentes régions, les plantes fleurissent à des moments différents. Selon Tiger, chaque espèce est présente simultanément dans plusieurs spécimens de différentes parties du monde en raison de la diversité génétique.

Il existe aujourd’hui une vingtaine de fermes polliniques en France. Le premier a été fondé il y a dix ans à Nantes, où il est aujourd’hui aussi le siège de toute la base de données polliniques. En France, 10 à 20 % de la population souffre d’une allergie au pollen. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prédit que d’ici 2050, une personne sur deux sera allergique.

« D’un point de vue de santé publique, c’est un outil de prévention très attractif », souligne Mickaël Pouliken, allergologue et médecin référent à Rennes Pollinary. « Grâce à lui, vous savez exactement quand prendre et quand arrêter l’antihistaminique. Cela permet aussi d’identifier le pollen à l’origine de l’allergie respiratoire », ajoute-t-il. Il est important de noter les émissions de pollen le premier jour, car le traitement contre les allergies est plus efficace lorsqu’il arrive tôt. Au bout de quelques jours, il y avait plus de pollen dans l’air, plus d’allergies et des traitements plus difficiles, a expliqué le médecin.

L’objectif à terme du projet est de couvrir toute la France de fermes polliniques, dont une centaine sera nécessaire.

« Le réchauffement climatique et la pollution contribuent à une augmentation du pollen », explique Julia Maguér de l’Association des Polaristes en France. La chaleur prolonge la durée de la saison pollinique. « Les gens ont plus de symptômes d’allergies tout au long de l’année, alors qu’ils sont généralement exposés de février à septembre. La pollution augmente également le potentiel d’allergies au pollen, ce qui provoque davantage de problèmes respiratoires », ajoute Maguérová.

En République tchèque, l’Institut tchèque d’hydrométéorologie propose depuis mai 2020 des soi-disant feux de signalisation polliniques des allergènes de la floraison. Selon les estimations, environ un tiers de la population tchèque souffre d’une forme d’allergie.