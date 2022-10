À quoi faut-il faire attention dans le discours de Poutine : la plus forte explosion contre l’Occident et les États-Unis

Dans son discours de vendredi, le président russe Vladimir Poutine a répété bon nombre de ce qu’il avait déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois sur fond de guerre avec l’Ukraine. Cependant, à au moins un égard, son discours était remarquable – peut-être jamais dans le passé n’avait-il parlé aussi largement et en même temps grossièrement de l’Occident et en particulier des États-Unis.

« C’est probablement le discours le plus anti-américain que Vladimir Poutine ait jamais prononcé. Munich 2007 n’est que bavardage par rapport à ce qui s’est dit au Kremlin aujourd’hui », a écrit le journaliste russe sur Twitter. Il a comparé le discours de vendredi au discours de Poutine, vieux de 15 ans, lors d’une conférence sur la sécurité à Munich, où le dirigeant russe s’est pour la première fois vivement opposé à la politique étrangère américaine et, surtout, à l’élargissement de l’OTAN.

Dans un véritable discours qu’il a prononcé avant la cérémonie de confirmation de l’annexion des quatre régions de l’Ukraine orientale à la Russie, Poutine a accusé l’Occident de littéralement toutes les possibilités, y compris le colonialisme, l’incitation aux catastrophes humanitaires et à la migration, le trafic de drogue, l’extermination de toutes les ethnies. ou de propagande à la manière du leader nazi Joseph Goebbels.

En même temps, il remonte plus loin dans le temps que d’habitude, au Moyen Âge.

« Il vaut la peine de rappeler à l’Occident qu’il a commencé sa politique coloniale au Moyen Âge. Et puis il y a eu la traite mondiale des esclaves, le génocide des tribus indiennes en Amérique, le pillage de l’Inde et de l’Afrique, les guerres britanniques et françaises contre la Chine, à la suite de quoi il a été contraint d’ouvrir ses ports au commerce de l’opium, a déclaré Poutine.