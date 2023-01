A Prague, le président français Macron a salué la lutte commune pour la défense de l’Europe

« Nous sommes heureux que les entreprises françaises investissent ici, qu’elles se portent bien ici et que la coopération soit fructueuse », a déclaré Babiš après avoir rencontré Macron. « En Europe, je peux confirmer au nom de la République tchèque et du gouvernement tchèque que nous souhaitons que l’Europe se rassemble, se batte pour les intérêts européens, résolve les problèmes communs », a-t-il poursuivi.

« Des milliers de vos soldats se sont battus pour notre pays, pour une cause commune, et votre pays a toujours soutenu notre pays et vice versa à travers l’histoire », a déclaré Macron.

« Nous devons renforcer cette relation dans la politique européenne, nous devons partager la vision de plusieurs manières. Nous voulons continuer à mettre en œuvre des projets qui feront avancer les citoyens », a ajouté Macron.

Il a également évoqué les niveaux de coopération possibles entre la France et la République tchèque. Selon Macron, il s’agit par exemple de la numérisation, de la science et de la recherche, et de la culture. Il a également souligné les intérêts mutuels des deux pays dans la défense européenne. « L’Europe doit protéger ses citoyens, ne pas dépendre de telle ou telle grande puissance », a-t-il déclaré.

Macron est arrivé pour sa première visite officielle en République tchèque depuis la Slovaquie, à l’occasion des célébrations du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie.

Macron est arrivé au château de Prague dans l’après-midi, avec environ un quart d’heure de retard. Ils ont discuté des derniers développements dans l’UE et de la situation au Moyen-Orient avec Miloš Zeman, a déclaré le porte-parole présidentiel Jiří Ovčáček.

Au cours de leur rencontre, les présidents tchèque et français ont également discuté de la coopération entre les deux pays dans le domaine économique, y compris l’énergie, a déclaré Ovčáček sur Twitter. Selon des informations antérieures, le français EDF faisait partie des six entreprises intéressées par la construction d’une nouvelle tranche nucléaire en République tchèque. Selon son porte-parole, Zeman soutient également les entreprises tchèques à la recherche de contrats publics en France et sollicite un soutien pour le projet de canal Danube-Odra-Labe, qu’il soutient.

Selon le journal français Le Figaro ou Le Point, le voyage de Macron à travers l’Europe centrale vise à trouver des alliés parmi les États Les Quatre de Visegrad et l’affaiblissement de l’influence du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Jusqu’à présent, le dernier président français à venir à Prague était le prédécesseur de Macron, François Hollande, en 2016. Macron est en fonction depuis mai dernier. Samedi, il rencontrera à Istanbul des représentants turcs, russes et allemands sur la guerre en Syrie.