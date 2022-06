A l’occasion des présidences française et tchèque du Conseil de l’Union européenne en 2022, un projet franco-tchèque a vu le jour

Cette année, le Conseil de l’Union européenne est présidé par les États français et tchèque. La présidence sera remise en milieu d’année, c’est pourquoi le Centre tchèque à Paris et le collectif financier franco-tchèque Rés (O) ont eu l’idée d’un projet commun franco-tchèque baptisé « Création et Résistance – Terezín dans la mémoire européenne ». Le Mémorial de Terezín a été invité à collaborer avec plusieurs autres institutions en République tchèque et en France. Les actions suivantes sont prévues dans le projet :

1)

Installation artistique « Malgré tout »

L’exposition sera située au IV. dans le parc du Petit Fort Terezín et sera visible du 24 mars au 25 mai 2022. Le vernissage aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à partir de 14h00 et sera agrémenté de performances audiovisuelles.

Composition pour voix et ensemblequi fait écho au travail de l’artiste Terezín. Première le 21 mai 2022 à Paris.

Exposition de sculptures au Monument du Silencesitué à la gare de Prague – Bubny en mai – juin 2022.

Concert avec des œuvres de compositeurs et créateurs de Terezín qui ont été réprimés par le régime nazi dialogue avec la musique contemporaine. Les concerts auront lieu à Paris le 21 mai 2022, à Prague le 10 juin 2022 et à Terezín le 11 juin 2022. Les concerts seront organisés en collaboration avec Voix Etouffées (direction d’Amaury du Closel), Rés (O)nance et l’Institut des compositeurs de Terezín.

L’ensemble Rés(O)nance se compose de :

Marie Kopecka Verhoeven – installations artistiques, performances, chant

– installations artistiques, performances, chant Dominique Defontaines – installations artistiques, sculptures

– installations artistiques, sculptures Jan Krejčik – composition musicale, interprétation

– composition musicale, interprétation Patrick Paris – Afficher

2)

Concours d’art commémoratif de Terezín « Peindre et (survivre) – 2022 » pour les enfants/étudiants/jeunes, organisés en parallèle en République tchèque et en France, en collaboration avec le Mémorial de la Shoah à Paris et le Rectorat de Paris.

3)

Forum Terezin organisée en collaboration avec le Mémorial de la Shoah les 20 et 21 mai 2022 à Paris. Ce programme comprendra :

Rencontres, tables rondes « Histoire et mémoire » et « Création et résistance »

Cérémonie de remise des prix du concours d’art

Concert Voix Etouffés / Rés (O)nances

Lectures d’Arnošt Lustig dans la Nuit de la Littérature

4)

Exposition au Centre Tchèque à Paris dans la période avril – mai – juin 2022 :

« Musique dans le camp de concentration nazi – Terezín » (Amaury du Closel)

(Amaury du Closel) Monument des tambours du silence « Témoignage Terezin mur « – photo de Richard Homola

Mémorial de Terezín, exposition itinérante « Helga Weissová-Hošková ». Helga Weissová-Hošková, une enfant juive détenue dans le ghetto de Terezín, qui dessine et dépeint la vie dans le ghetto vue à travers les yeux des enfants.

Partenaires du projet :

Mémorial de Terezin (CZ)

Tambour d’avertissement de silence (CZ)

Ambassade de la République Tchèque à Paris (CZ)

Institut des compositeurs de Terezin (CZ)

Fonds de dotation Arnošt Lustig (CZ)

Forum Voix Etouffées (FR)

Mémorial de la Shoah (FR)

Rectorat de Paris (FR)

Fondation Mémoire Shoah (FR)