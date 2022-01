A cause des insecticides : la France reconnaît le cancer de la prostate comme une maladie professionnelle touchant les agriculteurs

En France, le cancer de la prostate est désormais reconnu comme une maladie professionnelle possible pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles. Cela a émergé d’un décret publié peu avant le début de l’année. Selon le ministère de l’Agriculture de Paris, cela devrait compléter et faciliter les options de soutien pour les travailleurs agricoles touchés.

L’inscription du cancer de la prostate au tableau des maladies professionnelles permet d’indemniser les anciens ouvriers agricoles qui ont été exposés au principe actif de l’insecticide chlordécone au cours de leur travail, a indiqué le département de l’agriculture.

Selon lui, cette décision est attendue aux Antilles françaises notamment. Là-bas, le chlordécone est utilisé pour lutter contre les coléoptères dans la culture de la banane. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a confirmé le lien entre l’exposition au chlorodécone et le cancer de la prostate dans un rapport publié en juin dernier.

En France métropolitaine, le principe actif a été interdit en 1990. Aux Antilles, en revanche, en raison d’exceptions, il a été utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993. Selon le ministère, les personnes concernées peuvent désormais s’adresser à leur caisse de sécurité sociale et demander une indemnisation.

Le ministère de l’Agriculture a également annoncé son intention d’élargir la couverture de l’indemnisation des victimes exposées aux pesticides pour des raisons professionnelles en révisant la liste des maladies reconnues. L’accent est mis sur la maladie de Parkinson et les ganglions lymphatiques non hodgkiniens. Parallèlement, le Fonds d’indemnisation des dommages sanitaires des produits de protection des cultures (FIVP) sera augmenté.