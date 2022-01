7 ex-terroristes rouges arrêtés à Paris, trois autres sont en fuite et recherchés – Chronique

Sept anciens terroristes italiens réfugiés en France ont été arrêtés à Paris à la demande de l’Italie, tandis que trois autres sont en fuite et recherchés. Les dix personnes étaient accusées d’avoir perpétré des actes de terrorisme depuis les années 1970 et 1980. je attendant d’être présenté au juge pour la communication des demandes d’extradition par l’Italie. Selon ce que l’ANSA a appris de sources d’enquête françaises, ceux qui ont été arrêtés sont Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella et Sergio Tornaghi, tous Brigade rouge; de Giorgio Pietrostefani de Le combat continue et Narciso Manenti dei Noyaux armés contre les puissances territoriales.

je trois en fuite ce sont Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio et Raffaele Ventura.

L’opération, selon ce qui a été appris de sources italiennes, a été menée par la police nationale antiterroriste (SDAT) en collaboration avec le service de coopération internationale Criminalpol et avec la police antiterroriste italienne et avec des experts pour la sécurité de l’Italie police. dans la capitale française.

La question de l’ancien terroriste réfugié italien hors des Alpes s’ouvre sur réunion à distance du 8 avril dernier entre les ministres de la justice des deux pays. Que l’année de référence est toujours une plaie ouverte, l’Italie ne peut plus attendre, déclare le ministre Marta Cartabia, soulignant l’urgence de donner immédiatement suite aux demandes de traduction d’anciens terroristes en justice, avant que la recette pour certains ne prenne effet. Un besoin compris par Eric Dupond-Moretti, qui pour la première fois dans son pays a reconnu la nécessité « d’agir vite ». La date encerclée sur le calendrier est le 10 mai, date à laquelle le délai de prescription a été déclenché pour l’ancien brigadier Maurizio Di Marzio, qui est l’un des trois ex-terroristes en fuite. Pour toutes les personnes arrêtées aujourd’hui, le cours de la prescription s’est arrêté.

Année en tête – photographie d’icônes

« Le gouvernement a révélé satisfait de la décision française d’engager des procédures judiciaires, demandées par la partie italienne, contre les responsables des très graves crimes de terrorisme, qui ont laissé des plaies ouvertes. Souvenirs de cet acte barbare – a déclaré le Premier ministre Mario Draghi – vivre dans la conscience des Italiens « . » En mon nom et au nom du gouvernement, je renouvelle ma participation à la douleur des membres de la famille en souvenir émouvant des sacrifices des victimes. »

Réaction politique à l’arrestation

‘ombre rouge‘ : voici le dossier de l’ancien terroriste italien arrêté en France ce matin convoqué par les autorités françaises et italiennes. Sur les 7 arrêtés, quatre ont été condamnés à perpétuité: Capelli, Petrella, Tornaghi et Manenti. Pour Alimonti et Calvitti, les peines à purger sont respectivement de 11 ans, 6 mois et 9 jours et 18 ans, 7 mois et 25 jours. Pietrostefani a dû purger une peine de 14 ans 2 mois 11 jours.

L’Elysée, concernant l’arrestation de l’ancienne Brigade rouge italienne, a déterminé que la décision du président Emmanuel Macron était « tout à fait conforme à dans la logique de la « doctrine Mitterrand » d’accorder l’asile à l’ex-Brigade rouge, sauf pour les responsables de crimes de sang.« La compilation de la liste de 10 noms (7 interpellés et 3 évadés) a été le résultat « de plusieurs mois d’importants travaux préparatoires bilatéraux – a souligné l’Elysée – qui ont abouti à la prise en compte des crimes les plus graves ».

« Le président Emmanuel Macron – dit l’Elysée – il veut résoudre ce problème, comme l’Italie le demande depuis des années. La France, également en proie au terrorisme, comprend le besoin absolu de justice des victimes ». Par ailleurs, cette décision – a poursuivi l’Elysée – » s’inscrit dans la logique de l’impérieuse nécessité d’instaurer une justice européenne, où la confiance mutuelle est au centre. « .

Irène Terrell, ancien défenseur de l’histoire du terrorisme Italien en France, a-t-il rapporté ce matin une « trahison sans nom de la France« . » Je suis en colère – a déclaré Terrel après l’arrestation de 7 anciens des Brigades rouges – et je n’ai pas de mots pour décrire cette opération qui ressemble à une petite arrestation ».

« Les arrestations aujourd’hui à Paris de parents, parfois gravement malades comme Giorgio Pietrostefani, près d’un demi-siècle après le fait pour lequel ils ont été condamnés, ont été l’effet du droit à la vengeance ». Il a déclaré Sergio Segio, ancien membre du Front qui a purgé 22 ans de prison pour des crimes commis au cours des « Années de plomb » et depuis de nombreuses années maintenant avec le groupe Abele engagé dans le secteur social. La période dite de « Year Leading » qui n’est pas entrée dans l’histoire, a déclaré Segio si elle continue d’être traitée comme une nouvelle, a chassé un petit groupe de personnes âgées aux quatre coins du monde, et pendant des décennies, bien qu’avec difficulté intégrée, donc ‘s’en tire' ». Le protagoniste d' »une période sombre et sanglante dans laquelle les blessures personnelles de ceux qui ont été directement ou indirectement touchés exigent respect et considération, mais qui ne doivent pas et irréversiblement chercher à se venger, comme ça arrive ».

« L’arrestation de l’ex-Brigade rouge en France n’est pas seulement une satisfaction pour nous, proches des victimes, mais pour tout notre pays. C’est une justice qu’il faut assurer depuis longtemps ». Alors Adriano Sabbadin, fils du boucher Lino Sabbadin, tué en 1979 à Santa Maria di Sala (Venise) par Pacs, commentant les opérations menées par le contre-terrorisme à Paris. « Nos morts ne tombent pas sous le coup de la prescription » – a-t-il ajouté – et je regrette que Luigi Bergamin – qui a participé à l’édition sur l’assassinat de Sabbadin – ait réussi à s’échapper, mais je crois qu’il peut être attrapé. Cela ne doit pas être considéré comme un ancien terroriste. »

« Aujourd’hui, le principe de base est rétabli : il ne doit pas y avoir de zones franches pour ceux qui ont tué. La justice est enfin respectée. Mais je ne peux pas ressentir la satisfaction de voir une personne âgée et malade en prison après si longtemps # anidipiombo ». Alors sur tweet Mario Calabresi.