5G : le Portugal et la Lituanie sont les deux pays de l’UE sans service fin juin – Empresas

« Fin juin 2021, 25 pays de l’UE-27 bénéficiaient des services 5G », indique le rapport, le Portugal faisant partie d’un petit groupe de deux qui ne fournissent pas la technologie 5G.

Actuellement, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie et la Suède sont des pays de l’UE qui disposent déjà de services 5G.

« Dans de nombreux pays, il existe plus d’un fournisseur de services 5G », a déclaré l’Observatoire européen de la 5G, dans un rapport publié ce mois-ci. Par exemple, les quatre opérateurs au Danemark (TDC, Telenor, Telia, 3) ; en France (Bouygues Telecom, Free Cellular, Orange et SFR) ; en Italie (TIM, Iliad, WindTre et Vodafone) ; en Espagne (Orange, Masmovil, Telefonica et Vodafone) et en Suède (Tele2, Telenor, Tre et Telia) proposent des services commerciaux de cinquième génération.

Dans des pays comme l’Autriche (T-Mobile, A1 et Hutchison) ; Bulgarie et République tchèque (Telefonica, T-Mobile et Vodafone) ; Finlande (DNA, Elisa et Telia) ; Allemagne (T-Mobile, Telefonica et Vodafone) ; Grèce (Vodafone, Cosmote et Wind Hellas); Irlande (Eur, Three et Vodafone) ; Luxembourg (Poste, Tango et Orange) ; Pays-Bas (KPN, T-Mobile et VodafoneZiggo) ; Polonais (Orange, Plus et Play); et la Roumanie (Digi, Vodafone et Orange) sont les trois fournisseurs de services 5G (cellulaire et/ou FWA).

« Le lancement de nouveaux services commerciaux a lieu au cours du deuxième trimestre 2021, avec Orange Slovaquie et Melita en mai » cette année « le premier réseau national 5G de Malte ».

Concernant le développement de la 5G en dehors de l’Europe, l’Observatoire européen a souligné que « dans d’autres régions du monde » la cinquième génération s’est développée « à un rythme aussi rapide ».

« Nous estimons qu’il y aura près de 180 opérateurs fournissant des services commerciaux 5G dans le monde d’ici fin juin » cette année, selon le document.

Début 2019, les appareils 5G sont devenus disponibles et, fin juin, « plus de 600 appareils 5G ont été annoncés ».

Le Portugal a avancé aujourd’hui au 133e jour de l’enchère principale de l’enchère 5G, après que les propositions des opérateurs ont totalisé 336,4 millions d’euros la veille, contre 335,7 millions d’euros la veille.